Hapšenja i istraga

U TOKU VELIKA AKCIJA HAPŠENJA: UKP sa specijalcima SAJ-a na više od 30 lokacija

В.Н.

22. 10. 2025. u 07:56

U TOKU je velika akcija hapšenja, a pripadnici UKP-a su sa sa specijalcima SAJ-a na više od 30 lokacija.

У ТОКУ ВЕЛИКА АКЦИЈА ХАПШЕЊА: УКП са специјалцима САЈ-а на више од 30 локација

Foto Shutterstock

Sinhronizovana opsežna akcija pripadnika UKP-a usmerena je na suzbijanju organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih dela.

(Kurir)

