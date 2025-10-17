Hapšenja i istraga

TREĆE OJT TRAŽI PRITVOR: Srbin, Ukrajinac i Rus uhapšeni zbog droge u Beogradu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 10. 2025. u 15:42

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi pritvor trojici muškarca, od kojih je jedan ukrajinski, a drugi ruski državljanin, jer je policija kod njih pronašla različite vrste opojnih droga.

ТРЕЋЕ ОЈТ ТРАЖИ ПРИТВОР: Србин, Украјинац и Рус ухапшени због дроге у Београду

Nikola Fifić

Tužilaštvo je predložilo sudu da odredi pritvor M.K. (44) da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo, dok je pritvor za ruskog državljanina M.D. (25) i ukrajinskog državljanina Y.P. (26) predložen zbog opasnosti od bekstva, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Izjašnjavajući se na navode naredbe o sprovođenje istrage okrivljeni M.K. je izjavio da ne priznaje izvršenje krivičnog dela, dok M.D. i Y.P. nisu želeli da iznose svoje odbrane.

Oni su osumnjičeni za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

M.K. je osumnjičen da je neovlašćeno držao u većoj količinu od 44,29 grama opojnu drogu amfetamin, M.D. da je neovlašćeno držao 10,08 grama opojne droge marihuana i Y.P. da je neovlašćeno držao 0,30 grama opojne droge amfetamin.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)

SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)