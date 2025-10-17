TREĆE OJT TRAŽI PRITVOR: Srbin, Ukrajinac i Rus uhapšeni zbog droge u Beogradu

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi pritvor trojici muškarca, od kojih je jedan ukrajinski, a drugi ruski državljanin, jer je policija kod njih pronašla različite vrste opojnih droga.

Nikola Fifić

Tužilaštvo je predložilo sudu da odredi pritvor M.K. (44) da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo, dok je pritvor za ruskog državljanina M.D. (25) i ukrajinskog državljanina Y.P. (26) predložen zbog opasnosti od bekstva, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Izjašnjavajući se na navode naredbe o sprovođenje istrage okrivljeni M.K. je izjavio da ne priznaje izvršenje krivičnog dela, dok M.D. i Y.P. nisu želeli da iznose svoje odbrane.

Oni su osumnjičeni za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

M.K. je osumnjičen da je neovlašćeno držao u većoj količinu od 44,29 grama opojnu drogu amfetamin, M.D. da je neovlašćeno držao 10,08 grama opojne droge marihuana i Y.P. da je neovlašćeno držao 0,30 grama opojne droge amfetamin.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta