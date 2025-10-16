EVO KAKO SE BRANIO TASMANIJSKI ĐAVO NA SASLUŠANJU: Predložen mu pritvor do 30 dana

PRED Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu priveden je nekadašnji MMA borac, Miljan Đurašinović (47), poznatiji pod nadimkom Tasmanijski đavo, zbog sumnje da je 10. oktobra u Bulevaru Vudroa Vilsona, u Beogradu navodi, napao taksistu A. P. (50), koga je, kako se tvrdi, udario više puta u glavu i nožem mu naneo lake telesne povrede.

Kako je danas saopšteno iz tužilaštva, osumnjičeni nije želeo da iznese odbranu, odnosno, iskoristio je svoje pravo da se brani ćutanjem. Nakon toga, sudiji za prethodni postupak upućen je poredlog da M. Đ. odredi pritvor, jer prema mišljenju tužilaštva, postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi se okrivljeni boravkom na slobodi dao u bekstvu, s obzirom na to da se od momenta izvršenja u istom i nalazio, te kako je ranije više puta osuđivan isti bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Tužilaštvo će u toku dokaznog postupka prikupiti dokaze na osnovu kojih će se utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje, nakon ćega će doneti odluku o daljem postupanju.

Đurašinović je uhapšen juče u štek-stanu u Mirijevu, u kojem se skrivao pet dana.

Napad na taksistu dogodio se prošlog petka nakon što je povezao trojicu muškaraca.

- Jedan od njih izašao je ranije, a dvojica su me napala nakon što se vožnja završila. Kada smo stigli, jedan od njih je izvadio 200 evra da plati, a kada sam rekao da nemam toliki novac kod sebe da vratim kusur i upitao ih zašto mi to nisu rekli pre, jer smo prošli stotinu menjačnica usput. Potom sam ih pitao da li mogu da mu naplatim karticom, na šta mi je odgovorio: "Kakvom karticom, šta ti sad glumiš mangupa nekog?" - ispričao je povređeni taksista. - Obojica su me udarili rukom u leđa. Izašao sam ispred vozila da se branim. Taj što je hteo da plati je izvadio nož i ubo me u ruku. Ja sam krenuo da se branim, pali smo na asfalt i rvali se, a onda kada je video da ne može lako da me savlada ustao je i otišao.