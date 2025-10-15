OVO JE TRANSRODNA OSOBA KOJA JE UCENJIVALA VUJADINA SAVIĆA: Potrošio na transformaciju 63.000 evra - hvalio se luksuznim životom

BIVŠI fudbaler Vujadin Savić prijavio je transrodnu osobu A.K. (21), koja je uhapšena zbog sumnje da ga je ucenjivala privatnim snimcima i fotografijama.

Savić je saslušan u procesu koji se vodi protiv transrodne osobe i iskaz je davao ovo dva sata.

A. K, koji se trenutno nalazi u pritvoru u Centralnom zatvoru, nije promenio pol, ali je izvršio niz plastičnih operacija kako bi podsećao na ženu. Kako je Kurir već pisao, najpre je kod poznatog estetskog hirurga ugradio implante. Zatim je dva puta operisao nos - jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra.

Uradio grudi, luksuzni život

Transrodna osoba potrošila je 9.000 evra za promenu masti i oblikovanje tela. Zatim je za grudi dala 3.500 evra, silikoni u zadnjici i fileri 10.000 evra.

- Zatezanje očiju bilo je 5.000 evra, ali nije bila zadovoljna jer su procurele slike, pa joj je taj hirurg vratio novac. Zube je dva puta radila i to u Novom Pazaru. Prvi put je za to izdvojila 9.000 evra, drugi put 6.000 evra. Ali to nije sve. Obrve je menjala nekoliko puta i to ju je izašlo oko 2.000 evra. Da vam ne pričam o tretmanima, skidanju dlaka sa lica i tela i ostalim kerefekama na koje je išla – rekao je izvor, koji je na uvid dao i relevantne dokaze.

A.K je inače bio veoma aktivan na društvenim mrežama gde se hvalio luksuznim životom, putovanjima, skupim krpicama i nakitom.

Pod zvaničnim dokumentima pod oznakom "M"

Mediji su zbog toga i ranije pisali o A. K, oslovljavajući je naizmenično kao "on" ili "ona". Radi se, naime, o biološkom muškarcu koji još nije prošao ceo proces tranzicije i koji se u zvaničnim dokumentima vodi pod oznakom "M"(uško), ali se oblači kao devojka i ima ugrađene silikonske grudi.

Vujadin iskaz davao dva sata

Vujadin Savić saslušan je u procesu koji se vodi protiv A. K. (21), transrodne osobe koja je ucenjivala bivšeg fudbalera Crvene zvezde privatnim snimcima i fotografijama.

- Saslušanje je održano 8. oktobra u 13.30, Vujadin je došao u prisustvu advokata i zadržao se oko dva sata u Trećem osnovnom tužilaštvu. Tom prilikom on je izneo svoju stranu priče - navodi izvor.

Pritvor do 30 dana

A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

