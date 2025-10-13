ZAPLENJEN TOVAR PSIHOAKTIVNIH LEKOVA: Na GP Horgoš sprečen pokušaj krijumčarenja 90.000 "Bensendina"
SLUŽBENICI Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom 9. oktobra na graničnom prelazu Horgoš, sprečili pokušaj krijumčarenja tovara od 90.000 tableta psihoaktivnog leka ''Bensedin''.
Lekovi ukupne težine gotovo 28 kilograma, otkriveni su u tovarnom delu kombija koji se uputio ka Švedskoj.
Lice, psihoaktivne tablete i vozilo kojim je izvršen pokušaj krijumčarenja predati su u dalju nadležnost policiji.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
