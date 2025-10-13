Hapšenja i istraga

ZAPLENJEN TOVAR PSIHOAKTIVNIH LEKOVA: Na GP Horgoš sprečen pokušaj krijumčarenja 90.000 "Bensendina"

Ljiljana Preradović

13. 10. 2025. u 15:05

SLUŽBENICI Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su u saradnji sa policijom 9. oktobra na graničnom prelazu Horgoš, sprečili pokušaj krijumčarenja tovara od 90.000 tableta psihoaktivnog leka ''Bensedin''.

ЗАПЛЕЊЕН ТОВАР ПСИХОАКТИВНИХ ЛЕКОВА: На ГП Хоргош спречен покушај кријумчарења 90.000 Бенсендина

FOTO: Uprava carine

Lekovi ukupne težine  gotovo 28 kilograma, otkriveni su u tovarnom delu kombija koji se uputio ka Švedskoj.

FOTO: Uprava carine

Lice, psihoaktivne tablete i vozilo kojim je izvršen pokušaj krijumčarenja predati su u dalju nadležnost policiji.

FOTO: Uprava carine

