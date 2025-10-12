Hapšenja i istraga

MUŠKARAC "PAO" ZBOG DROGE: Otkiriven zasad kanabisa u Aleksincu

V.N.

12. 10. 2025. u 15:12

POLICIJA u Nišu uhapsila je D. G. (51) iz Aleksinca zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

МУШКАРАЦ ПАО ЗБОГ ДРОГЕ: Откиривен засад канабиса у Алексинцу

Foto: B. G.

Prilikom pretresa prostorija u kojima osumnjičeni živi, policija iz Niša pronašli su oko 225 grama materije za koju se sumnja da je marihuana i da je namenjena daljoj prodaji, kao i vagicu za precizno merenje, saopšteno je danas u zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu.

Takođe, proverom terena u okolini Aleksinca, pripadnici policije su pronašli i zasad sa šest stabljika za koje se sumnja da su kanabis, kao i da ih je D. G. tu zasadio i uzgajao.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, biti priveden tužiocu.

(Telegraf)

