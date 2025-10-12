Hapšenja i istraga

SPREČENA KATASTROFA: Manastir u Mrtvici na meti piromana

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

12. 10. 2025. u 11:08

Manastir Uspenje Svete Bogorodice u selu Mrtvica u opštini Vladičin Han našao se na meti piromana, ali zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih u crkvi sprečena je katastrofa.

СПРЕЧЕНА КАТАСТРОФА: Манастир у Мртвици на мети пироманa

Foto: Eparhija

Muškarac iz Vladičinog Hana prema informacijama vernikaa uneo je benzin i hepo kockice, polio bezin a potom  zapalio vatru. Zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih, požar je ugašen, a slučaj prijavljen nadležnima.

Počinilac je ubrzo uhapšen, a od vatre je oštećen ikonostas. Ovo inače nije prvi napad na crkve u opštini Vladičin Han, od strane ovog čoveka, starog oko četrdeset godina, od ranije poznatog policiji. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
Panorama

0 0

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?

DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.

12. 10. 2025. u 08:07

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
Panorama

0 0

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?

DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.

12. 10. 2025. u 08:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal