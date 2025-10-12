SPREČENA KATASTROFA: Manastir u Mrtvici na meti piromana
Manastir Uspenje Svete Bogorodice u selu Mrtvica u opštini Vladičin Han našao se na meti piromana, ali zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih u crkvi sprečena je katastrofa.
Muškarac iz Vladičinog Hana prema informacijama vernikaa uneo je benzin i hepo kockice, polio bezin a potom zapalio vatru. Zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih, požar je ugašen, a slučaj prijavljen nadležnima.
Počinilac je ubrzo uhapšen, a od vatre je oštećen ikonostas. Ovo inače nije prvi napad na crkve u opštini Vladičin Han, od strane ovog čoveka, starog oko četrdeset godina, od ranije poznatog policiji.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.
12. 10. 2025. u 08:07
