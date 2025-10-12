SPREČENA KATASTROFA: Manastir u Mrtvici na meti piromana

Manastir Uspenje Svete Bogorodice u selu Mrtvica u opštini Vladičin Han našao se na meti piromana, ali zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih u crkvi sprečena je katastrofa.

Foto: Eparhija

Muškarac iz Vladičinog Hana prema informacijama vernikaa uneo je benzin i hepo kockice, polio bezin a potom zapalio vatru. Zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih, požar je ugašen, a slučaj prijavljen nadležnima.

Počinilac je ubrzo uhapšen, a od vatre je oštećen ikonostas. Ovo inače nije prvi napad na crkve u opštini Vladičin Han, od strane ovog čoveka, starog oko četrdeset godina, od ranije poznatog policiji.