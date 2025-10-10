ZAPLENJEN DUVAN U OKOLINI KOVINA: Uhapšene dve osobe zbog šverca
Pripadnici Službe za suzbijanje kriminala UKP i PU u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su S. J. (36) i B. S. (27), iz Kovina, zbog sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe.
Protiv A. J. (38), takođe iz ove opštine, osumnjičenog za ista krivična dela, podneta je krivična prijava u redovnom postupku.
Policija je pretresom stana i drugih prostorija u okolini Kovina pronašla oko 170 kilograma rezanog duvana, tri bale duvana u listu težine 97,7 kilograma i električnu mašinu za rezanje duvana koji pripadaju S. J. i A. J., a sumnja se da je pronađeni duvan rezao B. S.
Takođe, u pretresu stana i drugih prostorija koje koristi A. J., policija je pronašla 151 balu duvana u listu težine više od 4,5 tone, bez propisane dokumentacije i dokaza o poreklu, dok je u stanu i drugim prostorijama S. J. pronađeno 14 bala duvana u listu težine 420 kilograma, takođe, bez propisane dokumentacije i dokaza o poreklu.
Na ovaj način oni su, kako se sumnja, ošteti budžet Republike Srbije za oko 43 miliona dinara.
Pronađeni duvan je, uz potvrdu, privremeno oduzet od osumnjičenih.
S. J. i B. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
