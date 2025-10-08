HEROIN, PIŠTOLJ I VAGICE: Uhapšen diler u Obrenovcu
POLICIJA u Obrenovcu uhapsila je S. P. (26) zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Policija je kod osumnjičenog pronašla kesu sa 23 paketića u kojima se nalazilo oko 40 grama praškaste materije nalik na opojnu drogu heroin, dok je pretresom stana i drugih prostorija S. P. na teritoriji Obrenovca pronađen pištolj sa prigušivačem i sedam metaka, kao i dve digitalne vagice za precizno merenje.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
(Informer)
