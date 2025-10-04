MARKO BOJKOVIĆ: Nisam uhapšen (VIDEO)
POLICIJA u Beogradu je, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsila je Marka Bojkovića, trenera Ivana Đorđevića i Luku Savića, piše "Telegraf".
Sumnja se da su pomenuta trojica pretukli Nenada D. (1990) u jednoj prodavnici kod Đeram pijace, a napad je kao posledicu imao ozbiljne telesne povrede.
Sada se oglasio sam Bojković i kazao da nije uhapšen.
