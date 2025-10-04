UHAPŠENO 9 OSOBA POVEZANIH SA OBRAČUNOM U VIŠNJIČKOJ BANJI: Pretresi na 50 adresa i štek stanova

U VELIKOJ akciji su, oBIAsim policije, učestvovali i BIA i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Foto: Novosti

Policija je privela devet osoba tokom jučerašnje velike akcije identifikacije osoba iz kriminalnog miljea za koje se sumnja da su povezane sa navijačkom grupom Anti Romi i pucnjavom u Višnjičkoj banji. Akcija je sprovedena juče na teritoriji Beograda, saznaje Kurir.

Pretreseno je više od 50 poznatih adresa i takozvanih štek stanova, uglavnom na području Palilule i Zvezdare, a u velikoj akciji su osim policije učestvovale i BIA i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Podsetimo, u obračunu navijača u kafiću u Beogradu jedna žena je ubijena, a više osoba je ranjeno. Motiv zločina se i dalje utvrđuje. Prema jednoj verziji dve grupe navijača sastale su se kako bi rešili problem i prebijanje mladića u Skadarliji nekoliko dana ranije, ali su umesto da smire sukob potegli pištolje jedni na druge, dok je prema drugoj motiv sukoba zelenaški dug.

Podsetimo, istog danan kada se zločin dogodio uhapšen je Lazar Marinković Lucifer, vođa navijačke grupe Anti Romi, koji je bio u kućnom pritvoru zbog drugog krivičnog dela, dok se za njegovim rođenim bratom i dalje traga. Juče su privedena i dvojica ranjenih, kojima je ukazivana pomoć u Urgentnom centru.

Događaj iz kafića nema veze sa sportom i fudbalom, koji su samo paravan za kriminalne aktivnosti mnogih članova ove navijačke grupe. Kritičnog dana u kritično vreme, u kafiću su bile dve grupe koje su se sastale zbog neraščićenih međusobnih nelegalnih poslova. U jednom trenutku osameren je Lazar Marinkovic zvani Lucifer, a nakon toga je njegov brat S. M. (20) potegao pištolj i ispalio veći broj metaka. Ranjena su dva mladića sa kojima su braća Marinković bila u sukobu i tri osobe koje nemaju nikakve veze sa kriminalom - navodi sagovornik Kurira.

Sumnja se i da je i jedan od mladića na koje je pucao Luciferov brat pokušao da upotrebi vatreno oružje, ali je pištolj zakočio. Taj pištolj je navodno pronađen na licu mesta. Pripadnici UKP u saradnji sa VJT u Beogradu nastavljaju akciju.

(Kurir)

Uskoro opširnije