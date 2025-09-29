Hapšenja i istraga

U RANCU NOSIO KOKAIN I 780 GRAMA MARIHUANE: Lrivična prijava maloletniku iz Vrbasa, osumnjičenom za trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

29. 09. 2025. u 15:09

POLICIJA u Vrbasu podneće krivičnu prijavu protiv maloletnika iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

У РАНЦУ НОСИО КОКАИН И 780 ГРАМА МАРИХУАНЕ: Лривична пријава малолетнику из Врбаса, осумњиченом за трговину дрогом

D.N.

Pregledom osumnjičenog sedamnaestogodišnjaka, policija je, u rancu, pronašla kokain i oko 780 grama marihuane.

Po nalogu višeg javnog tužioca u Somboru, protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

