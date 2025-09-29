U RANCU NOSIO KOKAIN I 780 GRAMA MARIHUANE: Lrivična prijava maloletniku iz Vrbasa, osumnjičenom za trgovinu drogom
POLICIJA u Vrbasu podneće krivičnu prijavu protiv maloletnika iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet droge.
Pregledom osumnjičenog sedamnaestogodišnjaka, policija je, u rancu, pronašla kokain i oko 780 grama marihuane.
Po nalogu višeg javnog tužioca u Somboru, protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
