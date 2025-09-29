POLICIJA PRONAŠLA 630 GRAMA MARIHUANE: Leskovčanin uhapšen nakon pretresa stana

Policija je prilikom pretresa stana koji je iznajmio osumnjičeni pronašla oko 630 grama marihuane i vagicu za precizno merenje.

Osumnjičenom je, po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu gde je saslušan na okolnosti pomenutog krivičnog dela, nakon čega mu je određen pritvor od 30 dana.

Osumnjičeni je iskoristio pravo da ne iznosi odbranu odnosno da se brani ćutanjem, a pritvor mu je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo.

Osnovno javno užilaštvo u Leskovcu je saopštilo da je radi utvrđivanja svih činjenica doneta naredba o sprovođenju istrage po čijem će završetku javni tužilac doneti adekvatnu odluku.