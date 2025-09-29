POLICIJA PRONAŠLA 630 GRAMA MARIHUANE: Leskovčanin uhapšen nakon pretresa stana
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
Osumnjičeni je iskoristio pravo da ne iznosi odbranu odnosno da se brani ćutanjem, a pritvor mu je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo.
Osnovno javno užilaštvo u Leskovcu je saopštilo da je radi utvrđivanja svih činjenica doneta naredba o sprovođenju istrage po čijem će završetku javni tužilac doneti adekvatnu odluku.
