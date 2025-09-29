Hapšenja i istraga

POLICIJA PRONAŠLA 630 GRAMA MARIHUANE: Leskovčanin uhapšen nakon pretresa stana

Игор Митић
Igor Mitić

29. 09. 2025. u 10:16

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. S. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

ПОЛИЦИЈА ПРОНАШЛА 630 ГРАМА МАРИХУАНЕ: Лесковчанин ухапшен након претреса стана

foto: I.Mitić

Policija je prilikom pretresa stana koji je iznajmio osumnjičeni pronašla oko 630 grama marihuane i vagicu za precizno merenje.
 
Osumnjičenom je, po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu gde je saslušan na okolnosti pomenutog krivičnog dela, nakon čega mu je određen pritvor od 30 dana.

Osumnjičeni je iskoristio pravo da ne iznosi odbranu odnosno da se brani ćutanjem, a pritvor mu je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo.

Osnovno javno užilaštvo u Leskovcu je saopštilo da je radi utvrđivanja svih činjenica doneta naredba o sprovođenju istrage po čijem će završetku javni tužilac doneti adekvatnu odluku.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VELIKA AKCIJA MUPA: Jedna osoba uhapšena, protiv 104 podnete krivične prijave
Hapšenja i istraga

0 2

VELIKA AKCIJA MUPA: Jedna osoba uhapšena, protiv 104 podnete krivične prijave

U KOORDINISANOJ akciji suzbijanja sive ekonomije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i 23 područne policijske uprave, u saradnji sa Sektorom poreske policije i nadležnim javnim tužilaštvima, uhapsila je jednu osobu, dok su protiv 104 osobe podnete krivične prijave, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe i tako oštetile budžet Republike Srbije za oko 246.766.800 dinara.

29. 09. 2025. u 16:47

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu

KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu