NOVOSADSKI BUDŽET OŠTEĆEN ZA 750.000 DINARA: Uhapšen zastupnik UG "Omladinska brigada Novi Sad", osumnjičen za zloupotrebu položaja

U SARADNjI novosadskog Posebnog odeljenja za suzbijanje krupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom sadu i Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu preotiv korupcije, uhapšen je M.J. osumnjičen da je polinio produženo krivično delo zloupotreba položajaodgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika.

FOTO:Lj.P.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Omladinska brigada Novi Sad“, u kojem je osumnjičeni M.J. odgovorno lice – zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada za realizaciju dva projekata u ukupnom iznosu od 750.000 dinara.

- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, već je sav novac potrošen na štampanje brošura i flajera, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (predavanja, radionice, multimedijalne izložbe i dugo.) - navodi se u saopštenju. - Na taj način je Gradu Novom Sadu naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 750.000 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.J. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu ističe da je u periodu od 19. februara do 23. septembra 2025. godine Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva podnelo ukupno deset optužnih akata kojima je obuhvaćeno deset udruženja i 118 projekata, pri čemu je budžetu Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada prouzrokovana ukupna šteta u iznosu od od 49.330.000 dinara.