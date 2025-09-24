PIJAN UBIO MAJKU I POVREDIO DETE: Određen pritvor bahatom vozaču iz Bogatića
U OSNOVNOM tužilaštvu u Šapcu sinoć je saslušan Nenad D. (32) iz Bogatića zbog sumnje da je u nedelju uveče u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je poginula Milena J. (38), a njen sin (3) zadobio teške telesne povrede.
Na predlog tužioca zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo, sudija za prethodni postupak je Nenadu D. odredio pritvor do 30 dana.
Tužilaštvo ga tereti za teško krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.
Podsetimo, u nedelju posle 19 časova, u Ulici dr Mladena Miloševića u Bogatiću, Nenad D. je automobilom pokosio majku i dete koji su se kretali svojom stranom ulice i pobegao sa mesta nezgode.
Milena J. poginula je na mestu nezgode, dok je dečak sa teškim povredama prebačen u šabačku bolnicu, a tokom noći u Institut za majku i dete u Beogradu.
Policija u Bogatiću ga je tokom noći pronašla i uhapsila, a alkotestom je ustanovljeno da je u krvi imao 1,43 promila alkohola.
Milena J. će sutra biti sahranjena na groblju u Bogatiću, a trogodišnji dečak je van životne opasnosti i uspešno se oporavlja od zadobijenih povreda.
(Informer)
Preporučujemo
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)