PIJAN UBIO MAJKU I POVREDIO DETE: Određen pritvor bahatom vozaču iz Bogatića

U OSNOVNOM tužilaštvu u Šapcu sinoć je saslušan Nenad D. (32) iz Bogatića zbog sumnje da je u nedelju uveče u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je poginula Milena J. (38), a njen sin (3) zadobio teške telesne povrede.

Foto: N. Skenderija/MUP

Na predlog tužioca zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo, sudija za prethodni postupak je Nenadu D. odredio pritvor do 30 dana.

Tužilaštvo ga tereti za teško krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Podsetimo, u nedelju posle 19 časova, u Ulici dr Mladena Miloševića u Bogatiću, Nenad D. je automobilom pokosio majku i dete koji su se kretali svojom stranom ulice i pobegao sa mesta nezgode.

Milena J. poginula je na mestu nezgode, dok je dečak sa teškim povredama prebačen u šabačku bolnicu, a tokom noći u Institut za majku i dete u Beogradu.

Policija u Bogatiću ga je tokom noći pronašla i uhapsila, a alkotestom je ustanovljeno da je u krvi imao 1,43 promila alkohola.

Milena J. će sutra biti sahranjena na groblju u Bogatiću, a trogodišnji dečak je van životne opasnosti i uspešno se oporavlja od zadobijenih povreda.

(Informer)