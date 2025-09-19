KRALI NOVAC IZ AUTOPERINICA: Krivične prijave dvojici maloletnika iz Bečeja
POLICIJA u Bečeju podneće krivične prijave protiv dvojice maloletnika, uzrasta 14 i 16 godina, sa područja ove opštine, osumnjičenih za dve teške krađe.
Sumnja se da su njih dvojica ukrali novac iz dve samouslužne perionice u Bačkom Gradištu, tako što su u jednoj obili aparat za žetone, a u drugoj aparat i prodavnicu.
Pretresom kuća osumnjičenih policija je pronašla deo novca koji će biti vraćen vlasnicima.
Protiv njih će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)