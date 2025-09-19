KRALI NOVAC IZ AUTOPERINICA: Krivične prijave dvojici maloletnika iz Bečeja

POLICIJA u Bečeju podneće krivične prijave protiv dvojice maloletnika, uzrasta 14 i 16 godina, sa područja ove opštine, osumnjičenih za dve teške krađe.

Z. Grumić

Sumnja se da su njih dvojica ukrali novac iz dve samouslužne perionice u Bačkom Gradištu, tako što su u jednoj obili aparat za žetone, a u drugoj aparat i prodavnicu.

Pretresom kuća osumnjičenih policija je pronašla deo novca koji će biti vraćen vlasnicima.

Protiv njih će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.