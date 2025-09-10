OGLASIO SE MUP O HAPŠENJU U MINISTARSTVU ZA RAD: Uzeo tri i po miliona dinara
Pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije MUP Srbije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su S. B. (25) iz Beograda zbog sumnje da je izvršio krivično delo pronevera.
Obavljajući poslove za koje je bio radno angažovan u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u periodu od oktobra 2024. do jula 2025. godine, osumnjičeni je u više navrata menjao spiskove korisnika naknade pogrebnih troškova definisanih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihove porodice.
S. B. je, kako se sumnja, unosio svoje lične podatke i takve specifikacije dostavljao banci, po kojima je isplaćivan novac na njegov račun.
Navedenim radnjama sredstva koja su mu poverena po osnovu faktičkog rada u državnom organu prisvojio je i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 3.495.417 dinara, a sredstva je potom koristio za lične potrebe.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.
