NOVO HAPŠENJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE: Zaposleni u Ministarstvu za rad osumnjičen da je proneverio 3,5 miliona

PO nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova RS uhapsili su S.B. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u produženom trajanju.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

S.B. po osnovu Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, faktički obavlja poslove u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za boračko - invalidsku zaštitu, Odeljenje za normativne poslove negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i po usmenom nalogu rukovodioca Odeljenja radno je angažovan na poslovima isplate naknade pogrebnih troškova korisnika, saopšteno je iz tog tužilaštva.

On je, kako se sumnja, u periodu od 2. oktobra 2024. godine do 24. jula 2025. godine u 12 navrata, u nameri da sebi pribavi protivpravnu korist menjao spiskove korisnika naknade pogrebnih troškova definisanih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihove porodice, a čiji način isplate je predviđen Pravilnikom o načinu isplate novčanih primanja.

Unosio je svoje lične svoje podatke i takvu specifikaciju elektronskim putem dostavljao banci sa kojom je ugovorom o saradnji predviđeno da ta banka navedena odobrena budžetska sredstva koja su joj namenski preneta, po svojim procedurama prenosi i isplaćuje korisnicima, pa je banka navedena sredstva prenosila i isplaćivala na račun osumnjičenog S.B. po osnovu spiskova sa netačnom sadržinom koje je on sačinjavao i dostavljao elektronskim putem.

Na ovaj način S.B. je, kako se sumnja, prisvojio i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 3.495.417,64 dinara, koja sredstva je potom koristio za lične potrebe.

Akcija lišenja slobode sprovedena je po prijavi Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, a nakon sprovedenog predistražnog postupka.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja