UBIO KOMŠIJU, PA OPRAO KRVAVU MAJICU U POTOKU? Mirno vodio policiju po kukuruzištu i pokazivao kuda se kretao

POLICIJA je nastavila istragu na terenu na kojem je Ljubisav T. (82) iz sela Pirkovac u Svrljigu puškom ubio svog komšiju Jovana M. (80).

Oružje kojim je ubistvo počinjeno pronađeno je juče sakriveno u grmlju, a Žandarmerija je koristila dron tokom pretrage mesta zločina. Policija se danas vratila u Pirkovac jer je Ljubisav priznao da je skinuo krvavu odeću sa sebe i je ostavio na njivi. Takođe, on je kazao da je oprao u obližnjem potoku pre nego što je bacio.

Iz tog razloga niška policija ga je dovela na mesto ubistva kako bi im pokazao gde je ostavio delove garderobe. Osumnjičeni je potpuno mirno vodio policiju po kukuruzištu pokazujući im gde se kretao tokom zločina i nakon njega.

Komšija video Ljubosava kako prevozi telo

Z.S., komšija ubice i žrtve, rekao je da je bio na groblju u vreme zločina kada je čuo pucanj.

- Oko 13:30 časova, Jovanova supruga je došla da ga potraži. Rekla je da je rano ujutro uzeo gasni top u polje kako bi oterao igru koja je uništavala njegove useve. Tražili smo, ali Džoane nije bilo nigde. Videli smo Ljubisava na traktoru i najlonu u prikolici kako ide negde, ali nismo imali pojma da je odneo Jovanovo telo da ga sakrije u Radenkovcu, desetak kilometara dalje.

Juče smo od policije saznali da je uhapšen na pijaci u Nišu i da je sve priznao. Večeras su došli policajci i zamolili me da odvedem traktor do Radenkovca kako bih izvukao Jovanovo telo, jer je bačen duboko u šumu, a pogrebno vozilo nije moglo da mu priđe.

Kada sam otišao tamo, video sam telo nagurano u žbunje, policija ga je umotala i stavila na traktor, a ja sam ga izneo iz šume gde ga je preuzelo pogrebno vozilo - kaže ovaj Pirkovčanin.

Bili u svađi 40 godina

Prema njegovim rečima, ubica i žrtva nisu razgovarali oko četrdeset godina, tako da niko ne razume zašto je Ljubisav sada povukao pištolj na Jovana.

- Mladost, ludilo, bilo je nešto između Jovana i Ljubisavove sestre što je poremetilo njihovu vezu i što je stvorilo tu lošu krv. Ne znam da li je to bio motiv. Moguće je da je Ljubisav ubio Jovana zato što ga je vidio sa puškom za koju nije imao dozvolu, pa se bojao da će ga prijaviti. Ko zna šta se dešava u njegovoj glavi - rekao je SS.

Kako dalje kaže, Ljubisav nije imao nikoga osim svoje sestre, a i ona se odselila.

- Mislim da živi u Beogradu ako je uopšte živa jer i ona bi sad imala osamdesetak godina. Nismo je godinama videli u selu - zaključuje ovaj čovek.

Ubijeni Jovan ostavio je sina i unuke, ali danas u njihovoj kući nije bilo nikoga, jer su otišli u Svrljig da se pripreme za sahranu.

