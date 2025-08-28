NAPADAČ IZ PARKA U PANČEVU U KUĆNOM PRITVORU: Sudija za maloletnike danas doneo novu odluku

MALOLETNIKU Milošu V. (17) osumnjičenom za pokušaj ubistva Maksima S. (15) u parku u Pančevu 14. avgusta oko 23 časa, sudija za maloletnike Višeg suda u Pančevu odredio je danas kućni pritvor sa primenom elektronskog nadzora.

foto Z. R.

Kako nam je rečeno u ovom sudu istim rešenjem određena mu je i mera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa oštećenim dečakom i svim svedocima koji su poimenice navedeni.

Miloša V. policija bi u toku dana trebalo da uhapsi, a poverenik Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija da mu stavi nanogvicu.

Osumnjičeni maloletnik tereti se da je Maksima S. ubo nožem u stomak i rasporio ga do grudi. Navodno je Maksimu i njegovom drugu pre toga prvo rekao da mu duguju 3.000 dinara, jer sede na klupi, a onda i 15.000 dinara. Prema nezvaničnim informacijama, kada se dečak pobunio Miloš V. je potegao nož.

Osumnjičeni je odmah posle hapšenja 15. avgusta saslušan i pušten da se brani sa slobode, jer po mišljenju sudije za maloletnike nije bilo osnova za određivanje pritvora. Više tužilaštvo se žalilo na ovu odluku i zatražilo da Miloš V. bude uhapšen i da mu se odredi pritvor do 30 dana da ne bi uticao na svedoke i ponovio ili dovršio krivično delo. Žalba je usvojena, pa je danas sudija doneo novu odluku o kućnom pritvoru. Ona nije pravosnažna, što znači da i tužilaštvo, ali i okrivljeni mogu da se žale na nju.