Hapšenja i istraga

NAPADAČ IZ PARKA U PANČEVU U KUĆNOM PRITVORU: Sudija za maloletnike danas doneo novu odluku

Slađana Matić

28. 08. 2025. u 15:02

MALOLETNIKU Milošu V. (17) osumnjičenom za pokušaj ubistva Maksima S. (15) u parku u Pančevu 14. avgusta oko 23 časa, sudija za maloletnike Višeg suda u Pančevu odredio je danas kućni pritvor sa primenom elektronskog nadzora.

НАПАДАЧ ИЗ ПАРКА У ПАНЧЕВУ У КУЋНОМ ПРИТВОРУ: Судија за малолетнике данас донео нову одлуку

foto Z. R.

Kako nam je rečeno u ovom sudu istim rešenjem određena mu je i mera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa oštećenim dečakom i svim svedocima koji su poimenice navedeni.

Miloša V. policija bi u toku dana trebalo da uhapsi, a poverenik Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija da mu stavi nanogvicu.

Osumnjičeni maloletnik tereti se da je Maksima S. ubo nožem u stomak i rasporio ga do grudi. Navodno je Maksimu i njegovom  drugu pre toga prvo rekao da mu duguju 3.000 dinara, jer sede na klupi, a onda i 15.000 dinara. Prema nezvaničnim  informacijama, kada se dečak pobunio Miloš V. je potegao nož.

Osumnjičeni je odmah posle hapšenja 15. avgusta saslušan i pušten da se brani sa slobode, jer po mišljenju sudije za maloletnike nije bilo osnova za određivanje pritvora. Više tužilaštvo se žalilo na ovu odluku i zatražilo da Miloš V. bude uhapšen i da mu se odredi pritvor do 30 dana da ne bi uticao na svedoke i ponovio ili dovršio krivično delo. Žalba je usvojena, pa je danas sudija doneo novu odluku o kućnom pritvoru. Ona nije pravosnažna, što znači da i tužilaštvo, ali i okrivljeni mogu da se žale na nju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?

Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?