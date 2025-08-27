DECA OD 12 I 13 GODINA UHVAĆENA U KRAĐI AUTA: Hitno se oglasio MUP

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su 18-godišnjaka protiv koga će, po nalogu tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva, biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, a u krađi vozila policija je pronašla i 16-godišnjaka, 15-godišnjaka i dva deteta uzrasta 12 i 13 godina.

I. Mitić

Kako je saopštio MUP, 15-godišnjak i dva deteta se sumnjiče da su 25. avgusta ukrali automobil "pežo 207" na teritoriji Vračara, dok su 18-godišnjak i 16-godišnjak osumnjičeni za krađu "fijat pande" istog dana, na Zvezdari.

U oba slučaja policija je osumnjičene zatekla kako upravljaju navedenim vozilima koje su ukrali sa originalnim ključevima automobila, a koje su vlasnici ostavili u vozilu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače da ne ostavljaju svoja vozila neobezbeđena, otključana, kao i sa ključevima u vozilu.