ZBOG PADA NADSTREŠNICE U NOVOM SADU: Podneta dopuna krivične prijave protiv Bojovića i Miloševića

VRHOVNOM javnom tužilaštvu, Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal i Višem javnom tužilaštvu Novom Sadu podneta je, kako saznajemo, dopuna krivične prijave protiv bivših funkcionera preduzeća "Infrastruktura Železnice Srbije" AD Beograd Nebojše Bojovića i Milutin Miloševića.

FOTO:Lj.P.

Prošle sedmica ovim tužilaštvima je podneta krivična prijava protiv Bojovića i Miloševića zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, a u vezi sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine usled čega je stradalo 16 ljudi.

Jedan od podnosilaca krivične prijave, narodni poslanik Uglješa Mrdić danas je, kako nezvanično saznajemo, podneo dopunu prijave, koja se pre svega odnosi na Bojovića, koji kao ni Milošević, nije bio ispitan čak ni kao svedok u postupku koji se zbog navedene tragedije vodi pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.

Podsetimo, dokumentacija koju su oni potpisivali, a koja je priložena uz podnetu prijavu, nesumnjivo ukazuje da su Bojović, u to vreme predsednik skupštine AD “Infrastruktura železnice Srbije" AD Beograd i Milutin Milošević, u to vreme izvršni direktor istog preduzeća, nesumnjivo i izričito garantovali bezbednost saobraćaja i bezbednost putnika na svim staničnim zgradama uključujući i železničku stanicu u Novom Sadu.

Obojica su u međuvremenu prestala da obavljaju ove funkcije, a Bojović je inače redovni profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i prorektor Univerziteta u Beogradu.

U dopuni krivične prijave ukazano je da je procedura realizacije predmetnog projekta tekla tako da pre nego što su aneksi 1,2,3 i 4 Komercijalnog ugovora o rekonstrukciji i modernizaciji mađarsko - srpske železnice na deonici Beograd – Novi Sad – Subotica (granični prelaz Kelebija) usvajani od strane Vlade Republike Srbije, ovi aneksi morali prethodno da budu usvajani na Skupštini akcionara "Infrastruktura Železnica Srbije" kojom je predsedavao predsednik skupštine - Nebojša Bojović.

Sednica Skupštine akcionara Infrastrukture Železnica Srbije održana je nekoliko dana pre sednice Vlade, a bez te odluke Vlada nije ni mogla da usvaja anekse, budući da su odluke Skuptine akcionara Infrastrukture sastavni deo odluke Vlade kojom se od usvaja aneks ugovora.

U dopuni projave, u koju je naša redakcija imala uvid, podnosilac navodi da "prvi dokument dopis broj 6/2022-402 od 08.12.2022 koji je potpisao Nebojša Šurlan, predsednik Odbora direktora, čiji je predmet Predlog odluke o prihvatanju i potpisivanju Aneksa 2".

Iz toga, kako dalje navodi, jasno proizlazi da Odbor samo predlaže odluku, odnosno nije nadležan za donošenje odluke, već na predlog Odbora Skuština "Infrastrukture Železnica Srbije", na čelu sa Bojovićem, na osnovu tog predloga, može da donese odluku, koja je formalnopravno kako je to već navedeno, neophodna kako bi Vlada Republike Srbije donela odluku".

"Shodno navedenom, istog dana 8.12.2022. godine predsednik Skupštine Nebojša Bojović doneo je odluku broj 5/2022-458-182 kojom se aneks prihvata", navodi se u dopuni prijave.

Podnosilac smatra da se iz svega navedenog nameće "logični zaključak" da je u ime Investitora, jedini organ koji je odlučivao o prihvatanju aneksa 1, 2, 3 i 4 bila je Skupština akcionara, a koje odluke je u svojstvu predsednika Skupštine potpisivao Nebojša Bojović, a koje sve odluke su bile relevantan osnov da Vlada Republike Srbije na osnovu istih donese odluku.

Prema ranije podnetoj krivičnoj prijavi, podsećamo, Bojović i Milošević se terete da su u dužem vremenskom periodu zaključno sa 1. novembrom 2024. godine, u Beogradu, u svojstvu službenih lica, iskorišćavanjem svojih službenih položaja i ovlašćenja, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja teže povredili prava drugoga, iako su bili svesni da nepostupanjem po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite mogu izazvati opasnost za život i telo ljudi pa su na to pristali, olako držeći da usled toga neće nastupiti smrt i teška telesna povreda kod više lica.

Bojović je prijavljen jer je izazvao opasnost za život i telo ljudi nepostupajući po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite, tako što je kao predsednik Skupštine akcionara "Infrastrukture železnice Srbie" AD Beograd upravljao pomenutim preduzećem i potpisao Odluku i Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja "Infrastruktura Železnice Srbije" A.D za 2024. godinu br. 5/2024-548-218 od dana 26. jula.2024. godine.

Takođe je potpisao Odluku i Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja "Infrastruktura Železnice Srbije" A.D za 2024. godinu br. 5/2024-540-214 od dana 29. aprila 2024. godine.

Ovim odlukama i izveštajima je, kako se navodi u krivičnoj prijavi, potvrdio da je bio upoznat sa svim aspektima projekta Modernizacije i rekonstrukcije Mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija).

Takođe, Bojović je prijavljen jer je u novembru 2023. godine, potpisao odluku kojom je ovlastio ovo preduzeće da sa kompanijom "SrbіjaVoz" AD potpiše Ugovor o korišćenju javno železničke infrastrukture, čime je garantovao da vozovi mogu bezbedno da saobraćaju po prugama i da su stanice koje se koriste za ulaz i izlaz putnika na tim železničkim stanicama bezbedne.

Na taj način je putnicima u železničkom saobraćaju bilo omogućeno korišćenje stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, uključujući vestibil krila B, nakon čega je 1. novembra 2024. godine došlo do rušenja nadstrešnice na tlo ispred prednje fasade pomenutog vestibila usled čega je nastupila smrt i teško povređivanje većeg broja lica.

Milutin Milošević krivičnom prijavom se tereti da je kao izvršni direktor "Infrastrukture železnice Srbije" AD Beograd, zadužen za javnu železničku infrastrukturu, popisao Telegram broj 138 f od 18. marta 2022. godine kojim je pušten u rad železnički saobraćaj na pruzi Beograd Centar - Novi Sad 19. marta 2022. godine, iako su se izvodili građevinski radovi rekonstrukcije, adaptacije i sanacije stanične zgrade u Železničkoj stanici u Novom Sadu, dok je telegram broj 8F koji je u ime preduzeća "Infrastruktura železnice Srbije" AD Beograd potpisao je M.J, menadžer za saobraćajne poslove čiji je nadređeni bio Milošević.

Tim telegramom je preduzeće "Infrastruktura železnice Srbije" AD Beograd, odnosno njen Saobraćajni sektor, koji je bio pod kontrolom prijavljenog Miloševića, potvrdio pravo preduzeću “SrbijaVoz" da organizuje saobraćaj putničkih vozova, odnosno primanje i otpremanje putničkih vozova, korišćenje Železničke stanice Novi Sad za vreme njene rekonstrukciіe, kao i korišćenje svih njenih kapaciteta, čime je garantovao da vozovi mogu bezbedno da saobraćaju po prugama i da su stanice koje se koriste za ulaz i izlaz putnika na tim železničkim stanicama bezbedne.

Na taj način je, kako se navodi u prijavi, putnicima u železničkom saobraćaju bilo omogućeno korišćenje stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, uključujući vestibil krila B.

Pored toga, Milošević kao izvršni direktor zadužen za javnu železničku infrastrukturu nije izdavao naloge za vršenje redovnih i vandrednih pregleda objekata stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, shodno članu 21 u vezi sa članom 19 stav 3 Pravilnika za građevinske konstrukcije (Sl. Glasnik RS" br 29/19, 52/20 i 122/20), zbog čega je propušteno da se utvrdi da je na konstrukciji stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu došlo do korozije na spoju zatege i krovnog nosača.

Usled navedenog 1. novembra 2024. godine došlo je do potpunog otkazivanja zatege i pojave krutog loma i rušenja nadstrešnice na tlo ispred prednje fasade vestibila B stanične zgrade, zbog čega je nastupila smrt i teško povređivanje većeg broja lica, navodi se u krivičnoj prijavi koju su Vrhovnom javnom tužilaštvu podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Uglješa Mrdić.

Međutim, podsetimo da i dalje zabrinjava činjenica da su obojica prijavljenih nedavno uslikani zajedno sa Mladenom Nenadićem - glavnim javnim tužiocem Javnog tužilaštva za organizovani kriminal koje vodi istragu u vezi sa finansiranjem rekonstrukcije Železnice.

Foto: Printskrin

Ova fotografija otvorila je mnoga pitanja u javnosti koja se tiču zakonitog postupanja ne samo VJT u Novom Sadu, već i JTOK, a koja tužilaštva su iz svojih istraga i predistraga i Bojovića i Miloševića izostavila i kao svedoke i kao okrivljene.