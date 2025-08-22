Hapšenja i istraga

NOVA AKCIJA POLICIJE U BEOGRADU: Zaplenjeno skoro 30 kilograma marihuane i kokaina

Zagorka Uskoković

22. 08. 2025. u 14:01

PRIPADNICI MUP u Beogradu, PS Palilula, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 30 kilograma droge i uhapsili B. M. (45).

НОВА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У БЕОГРАДУ: Заплењено скоро 30 килограма марихуане и кокаина

Foto: MUP

On se sumnjiči za  da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pretresa stana koji osumnjičeni koristi zaplenila oko 28 kilograma marihuane i oko 2,2 kilograma kokaina, kao i 81.350 evra i 9.560 dinara.

Foto: MUP

 

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - izjavio je ministar policije Ivica Dačić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV BOJOVIĆA I MILOŠEVIĆA: Zloupotreba službenog položaja u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu
Hapšenja i istraga

0 21

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV BOJOVIĆA I MILOŠEVIĆA: Zloupotreba službenog položaja u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu

VRHOVNOM javnom tužilaštvu podneta je krivična prijava protiv bivših funkcionera preduzeća "Infrastruktura Železnice Srbije" AD Beograd Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, a u vezi sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine usled čega je stradalo 16 ljudi.

22. 08. 2025. u 10:08

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma

KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma