NOVA AKCIJA POLICIJE U BEOGRADU: Zaplenjeno skoro 30 kilograma marihuane i kokaina
PRIPADNICI MUP u Beogradu, PS Palilula, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 30 kilograma droge i uhapsili B. M. (45).
On se sumnjiči za da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je prilikom pretresa stana koji osumnjičeni koristi zaplenila oko 28 kilograma marihuane i oko 2,2 kilograma kokaina, kao i 81.350 evra i 9.560 dinara.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - izjavio je ministar policije Ivica Dačić.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)