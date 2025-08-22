NOVA AKCIJA POLICIJE U BEOGRADU: Zaplenjeno skoro 30 kilograma marihuane i kokaina

PRIPADNICI MUP u Beogradu, PS Palilula, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su oko 30 kilograma droge i uhapsili B. M. (45).

Foto: MUP

On se sumnjiči za da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pretresa stana koji osumnjičeni koristi zaplenila oko 28 kilograma marihuane i oko 2,2 kilograma kokaina, kao i 81.350 evra i 9.560 dinara.

Foto: MUP

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - izjavio je ministar policije Ivica Dačić.