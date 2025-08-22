UHAPŠEN SUROVI UBICA U BEOGRADU: Kod Matića pronađena velika količina droge
U VELIKOM akciji MUP, PS Palilula i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Bojan Matić kod kog je pronađena velika količina droge, saznaje Kurir.
Kako izvor otkriva, od Matića je oduzeto 20 kilograma marihuane, dva kilograma kokaina i 50.000 evra.
Inače, Matić je prema nezvaničnim informacijana, od ranije dobro poznat policiji pošto mu se sudilo za surovo ubistvo.
(Kurir)
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)