Hapšenja i istraga

UHAPŠEN SUROVI UBICA U BEOGRADU: Kod Matića pronađena velika količina droge

Новости онлине

22. 08. 2025. u 09:42

U VELIKOM akciji MUP, PS Palilula i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Bojan Matić kod kog je pronađena velika količina droge, saznaje Kurir.

УХАПШЕН СУРОВИ УБИЦА У БЕОГРАДУ: Код Матића пронађена велика количина дроге

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kako izvor otkriva, od Matića je oduzeto 20 kilograma marihuane, dva kilograma kokaina i 50.000 evra.

Inače, Matić je prema nezvaničnim informacijana, od ranije dobro poznat policiji pošto mu se sudilo za surovo ubistvo.

(Kurir)

