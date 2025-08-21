POLICAJCU UMALO ODSEČENA RUKA MAČETOM! Nakon napada u Mionici, lekari se bore za njegov život

POLICAJAC u Mionici teško je povređen kada mu je napadač (22) mačetom umalo odsekao ruku.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio sinoć oko 1.30 časova u jednom parku u Mionici.

Kako navodi portal K1 ruka je odsečena policajcu koji je iz okoline sela Mušić, ali radi u Beogradu.

Policajac je navodno mačetom isečen i po stomaku.

Policajac je prevezen u bolnicu gde mu se lekari bore za život.

(Informer)

Uskoro opširnije