Hapšenja i istraga

DAČIĆ: Policija zaplenila oko dve tone marihuane u Beogradu, uhapšeni osumnjičeni

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 08. 2025. u 21:10

POTPREDSEDNIK Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zaplenili oko dve tone marihuane i uhapsili dve osobe, koje se sumnjiče da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto MUP

Kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su ukupno oko dve tone marihuane i uhapsili M. S. (28) i I. I. (47), zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto MUP

Oni su uhapšeni na teritoriji Beograda prilikom primopredaje 50 kilograma marihuane, a policijski službenici su potom pronašli vozila u kojima je skladištena droga i u njima zaplenili preostalu količinu marihuane, navedeno je.

-Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, rekao je ministar Dačić.

(Tanjug)

