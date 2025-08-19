DAČIĆ: Policija zaplenila oko dve tone marihuane u Beogradu, uhapšeni osumnjičeni
POTPREDSEDNIK Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zaplenili oko dve tone marihuane i uhapsili dve osobe, koje se sumnjiče da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su ukupno oko dve tone marihuane i uhapsili M. S. (28) i I. I. (47), zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Oni su uhapšeni na teritoriji Beograda prilikom primopredaje 50 kilograma marihuane, a policijski službenici su potom pronašli vozila u kojima je skladištena droga i u njima zaplenili preostalu količinu marihuane, navedeno je.
-Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, rekao je ministar Dačić.
(Tanjug)
