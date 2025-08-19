UHAPŠENI NASILNICI BLOKADERI: Osumnjičeni za razbijanje prostorija SNS

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. P. (1982) i T. G. (2001), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Foto: Lj.P.

Oni se sumnjiče da su 18. avgusta oko 22 časa, tokom održavanja neprijavljenog javnog skupa u Cvijićevoj ulici, kamenicama razbili staklo na prostorijama Srpske napredne stranke.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni ovom tužilaštvu.

