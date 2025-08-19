UHAPŠENI NASILNICI BLOKADERI: Osumnjičeni za razbijanje prostorija SNS
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. P. (1982) i T. G. (2001), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.
Oni se sumnjiče da su 18. avgusta oko 22 časa, tokom održavanja neprijavljenog javnog skupa u Cvijićevoj ulici, kamenicama razbili staklo na prostorijama Srpske napredne stranke.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni ovom tužilaštvu.
