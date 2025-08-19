Hapšenja i istraga

SASLUŠAN OSUMNJIČENI ZA BACANJE MOLOTOVLJEVOG KOKTELA NA KUĆU CVEĆA: Određen mu pritvor, evo za šta se tereti

Nataša Bijelić

19. 08. 2025. u 14:01

GORAN M. (55), osumnjičen da je 18. avgusta oko 6.15 časova, bacio Molotovljev koktel na ulaz u Kuću cveća, odnosno, Muzej Jugoslavije, saslušan je danas u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Foto: N.Fifić

Kako je saopšteno iz Tužilaštva, sumnja se da je on prišao ulaznim vratima Muzeja i iz ranca koji je nosio na leđima izvadio dve staklene flaše u kojima se nalazio benzin, zatim zapalio krpe kojim je flaše prethodno zatvorio i bacio na zid pored ulaznih vrata navedenog objekta.

Tom prilikom izbio je manji požar, koji je ugasio radnik obezbeđenja. Povređenih nije bilo.

Sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet je predlog za određivanje pritvora , imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ponoviti krivično delo koje mu je stavljeno na teret.

Tužilaštvo će u toku dokaznog postupka će prikupiti dokaze i utvrđiti tačno i potpuno činjenično stanje na osnovu koga će doneti odluku o daljem postupanju.

 Kako je ranije objavljeno, osumnjičeni nije bežao, već je mirno sačekao policiju. Kada su stigli, dok su mu stavljali lisice na ruke, navodno im je kazao da je imao nameru da "zapali ustaško leglo". Po nalogu tužilaštva, policija je uzela snimke nadzornih kamera, koji će se koristiti kao dokaz tokom istrage. 

