Hapšenja i istraga

KURTI HAPSI SRBE: Priveden na Merdaru terete ga zbog navodnog ratnog zločina na KiM

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2025. u 19:59

PRIPADNICI takozvane kosovske policije uhapsili su danas na administrativnom prelazu Merdare S.S. pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na KiM.

КУРТИ ХАПСИ СРБЕ: Приведен на Мердару терете га због наводног ратног злочина на КиМ

Foto D. Milovanović

Kako tvrde u tužilaštvu, sumnja se da je S.S. počinio krivično delo "ratni zločin protiv civilnog stanovništva" u opštini Vučitrn.

S.S. je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati.

Kako je navedeno, tužilaštvo će osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini podneti zahtev za izricanje dalje mere pritvora.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 40

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASIO SE MUP: Šire se laži na društvenim mrežama o zloupotrebama tokom protesta u Čačku
Hapšenja i istraga

0 9

OGLASIO SE MUP: Šire se laži na društvenim mrežama o zloupotrebama tokom protesta u Čačku

PRILIKOM obezbeđenja neprijavljenog javnog okupljanja u Čačku, 15. avgusta ove godine oko 22.30 časova, došlo je do napada na policijske službenike u blizini prostorija Srpske napredne stranke od strane okupljenih, koji su pokušali da probiju kordon tako što su policajce gurali i gađali jajima, kamenjem, klikerima, flašama sa vodom i drugim predmetima.

17. 08. 2025. u 15:26

Politika
Tenis
Fudbal
DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)