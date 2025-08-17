KURTI HAPSI SRBE: Priveden na Merdaru terete ga zbog navodnog ratnog zločina na KiM

PRIPADNICI takozvane kosovske policije uhapsili su danas na administrativnom prelazu Merdare S.S. pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na KiM.

Foto D. Milovanović

Kako tvrde u tužilaštvu, sumnja se da je S.S. počinio krivično delo "ratni zločin protiv civilnog stanovništva" u opštini Vučitrn.

S.S. je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati.

Kako je navedeno, tužilaštvo će osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini podneti zahtev za izricanje dalje mere pritvora.

(Tanjug)

