"VOZAČ SKUTERA SE TERETI ZA POKUŠAJ UBISTVA": Oglasio se ministar policije o incidentu na Tamišu

14. 08. 2025. u 12:29

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da se vozač skutera, koji je izazvao incident na Tamišu, tereti za pokušaj ubistva i da će u toku dana biti priveden javnom tužiocu na dalje procesuiranje.

Predrag Mitić

Dačić je rekao da je vozač skutera, koji je u utorak naleteo na kajak u kome su se nalazila deca, uhapšen istoga dana kada se desio incident nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati, kao i da se nalazi u Kazneno-popravnom zatvoru u Pančevu.

Kako je ranije saopštio MUP, pripadnici policije u Pančevu, u saradnji sa Osnovnom javnom tužilaštvu uhapsili su M.J. (29) iz tog grada, zbog sumnje da je na reci Tamiš upravljao motornim skuterom i tom prilikom naleteo na kajak u kojem se nalazilo više lica.

Trener Kajak kluba Pančevo Nenad Miković izjavio je da je muškarac na motornom skuteru velikom brzinom prišao deci i izazvao talas zbog kojeg su se prevrnuli, a da je šestoro dece tom prilikom zadobilo lakše povrede.

(Tanjug)

