ŠIBICOM ZAPALIO ŽBUN, GORELA SELA: Užas kod Vranja
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju podneće krivičnu prijavu protiv pedesetdevetogodišnjeg muškarca iz okoline Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.
On je, kako se sumnja, 26. jula ove godine u selu Suvi Dol šibicom zapalio žbun, a požar se potom proširio na ovo i okolna sela Mečkovac i Moštanica, zahvativši stambene i poLjoprivredne objekte, građevinske i poLjoprivredne mašine,voćnjake, vinograde, šume, vozila.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
