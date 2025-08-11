Hapšenja i istraga

ŠIBICOM ZAPALIO ŽBUN, GORELA SELA: Užas kod Vranja

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

11. 08. 2025. u 17:34

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju podneće krivičnu prijavu protiv pedesetdevetogodišnjeg muškarca iz okoline Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

ШИБИЦОМ ЗАПАЛИО ЖБУН, ГОРЕЛА СЕЛА: Ужас код Врања

Foto: Profimedia

On je, kako se sumnja, 26. jula ove godine u selu Suvi Dol šibicom zapalio žbun, a požar se potom proširio na ovo i okolna sela Mečkovac i Moštanica, zahvativši stambene i poLjoprivredne objekte, građevinske i poLjoprivredne mašine,voćnjake, vinograde, šume, vozila.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

FUDBALER KOJI JE NASTRADAO OD UDARA GROMA BIĆE SAHRANJEN U PEPELJEVCU: Utorak dan žalosti u Lajkovcu
Nesreće

0 0

FUDBALER KOJI JE NASTRADAO OD UDARA GROMA BIĆE SAHRANJEN U PEPELJEVCU: Utorak dan žalosti u Lajkovcu

NA teritoriji opštine Lajkovac, utorak, 12. avgust, proglašen je za dan žalosti, povodom smrti fudbalera Dragiše Savkovića (38) iz Pepeljevca, koji je podlegao povredama nastalim kada ga je udario grom na utakmici u Klupcima kod Loznice. Savković će biti sahranjen u utorak u 13 časova, a opelo će biti obavljeno u porodičnom domu u Pepeljevcu kod Lajkovca.

11. 08. 2025. u 17:22

Politika
Tenis
Fudbal
IZVOR ZDRAVLJA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu

IZVOR ZDRAVLjA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu