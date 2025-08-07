TIKTOKERKI IVONI STEFANOVIĆ PRETI ZATVOR: Podneta krivična prijava za dva dela

POZNATA tiktokerka Ivona Stefanović, koja je jutros u Beogradu na vodi, kako se sumnja napala saobraćajnog policajca, osumnjičena je za dva krivična dela - napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

ivona stefanovic / TikTok

Protiv nje je u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu podneta krivična prijava za ova dela u redovnom postupku.

To znači da tiktokerki nije određeno policijsko zadržavanje da bi u roku od 48 sati morala da bude saslušana u tužilaštvu, već će pred tužioca biti pozvana u dogledno vreme kada njen predmet dođe na red.

Prema Krivičnom zakoniku njoj za napad na službeno lice preti kazna od jedne do 5 godina zatvora, a ako mu je nanela laku telesnu povredu onda je predviđena kazna od dve do osam godina zatvora. Za uništenje i oštećenje tuđe stvari može se izreći novčana kazna ili zatvor do šest meseci.

Prema nezvaničnim informacijama saobraćajna policija je zaustavila automobil u kojem su bile Ivona Stefanović i njena prijateljica, kada je utvrđeno da tiktokerka ima alkohola u krvi. Ona je tada izašla iz auta i prvo verbalno napala policajca, a onda i fizički grebući ga noktima po licu i rukama. Tada je navodno udarala i u policijski automobil i oštetila ga.

Policajci su je tada savladali, priveli u stanicu i obavestili dežurnog tužioca Prvog tužilaštva i protiv nje napisali krvičnu prijavu.

Ivona je, inače, u vezi sa takođe poznatim tiktokerom Lukom Obradovićem, poznatijim kao Luka Silni.