Hapšenja i istraga

TIKTOKERKI IVONI STEFANOVIĆ PRETI ZATVOR: Podneta krivična prijava za dva dela

Slađana Matić

07. 08. 2025. u 15:58

POZNATA tiktokerka Ivona Stefanović, koja je jutros u Beogradu na vodi, kako se sumnja napala saobraćajnog policajca, osumnjičena je za dva krivična dela - napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

ТИКТОКЕРКИ ИВОНИ СТЕФАНОВИЋ ПРЕТИ ЗАТВОР: Поднета кривична пријава за два дела

ivona stefanovic / TikTok

Protiv nje je u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu podneta krivična prijava za ova dela u redovnom postupku.

To znači da tiktokerki nije određeno policijsko zadržavanje da bi u roku od 48 sati morala da bude saslušana u tužilaštvu, već će pred tužioca biti pozvana u dogledno vreme kada njen predmet dođe na red.

Prema Krivičnom zakoniku njoj za napad na službeno lice preti kazna od jedne do 5 godina zatvora, a ako mu je nanela laku telesnu povredu onda je predviđena kazna od dve do osam godina zatvora. Za uništenje i oštećenje tuđe stvari može se izreći novčana kazna ili zatvor do šest meseci.

Prema nezvaničnim informacijama saobraćajna policija je zaustavila automobil u kojem su bile Ivona Stefanović i njena prijateljica, kada je utvrđeno da tiktokerka ima alkohola u krvi. Ona je tada izašla iz auta i prvo verbalno napala policajca, a onda i fizički grebući ga noktima po licu i rukama. Tada je navodno udarala i u policijski automobil i oštetila ga.

Policajci su je tada savladali, priveli u stanicu i obavestili dežurnog tužioca Prvog tužilaštva i protiv nje napisali krvičnu prijavu.

Ivona je, inače, u vezi sa takođe poznatim tiktokerom Lukom Obradovićem, poznatijim kao Luka Silni.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZBACITE JE NAPOLJE! Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

"IZBACITE JE NAPOLjE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)