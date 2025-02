IZAŠAO U TRGOVINU PA OSTAO BEZ DOMA: Borislav Brkić (69) tvrdi da je na prevaru izbačen iz porodične kuće u Koruškoj ulici u Zemunu

ZEMUNAC Borislav Brkić (69) nije mogao ni da nasluti da će mu jedan odlazak u prodavnicu krajem novembra prošle godine izokrenuti život i od njega napraviti pravi pakao. Sa namirnicama koje je pazario, iz radnje se uputio u porodični dom u Koruškoj ulici. Na pola puta presreo ga je neki mladić i isprskao biber-sprejom, a kada je došao k sebi i doteturao se do kuće, sačekala ga je zaključana kapija. Naspram njega, u dvorištu, stajao je njemu nepoznati muškarac. Ne puštajući ga da uđe, samo mu je rekao da je to njegova kuća i to već 14 godina!

Foto: N.Skenderija

Borislav nije verovao šta čuje i krenuo je da otključa kapiju, ali je muškarac stavio kalauz s druge strane brave. Neko vreme je stajao na ulici, a zatim je otišao kod brata i pozvao policiju.

- Moj otac je tu kuću kupio 1966. godine i u njoj je sa mnom i majkom živeo sve do 2000, kada je preminuo - kaže za "Novosti" Borislav Brkić. - Posle njegove smrti rađena je ostavinska rasprava i tada sam se odrekao svog dela u majčinu korist i ona je bila jedini vlasnik. Posle njene smrti, marta 2023. godine, nisam podneo zahtev za ostavinsku raspravu, tako da kuću nisam preveo na svoje ime, ali ja sam jedini naslednik.

Prema onome što navodi Borislavljev pravni zastupnik, advokat Goran Došen, kada je policija došla, S. P., koji tvrdi da je vlasnik kuće, kazao je da ju je njemu prodala majka njegovog klijenta i to krajem novembra 2010. godine. Policiji je tada na mobilnom telefonu pokazao izvod iz katastra, u kojem se on vodi kao jedini vlasnik nepokretnosti. Iako, kako kaže, Borislav ima svedoke da on živi u toj kući, da je ona njegova, policija ga nije pustila da uđe, jer mu se u ličnoj karti kao adresa prebivališta navodi Inđija, gde je ranije imao kuću i lokal.

Prodaje se za 470.000 evra PREMA rečima advokata Došena, S. P. je kuću dao na prodaju, a za to je, kako tvrdi, angažovao tri agencije: - Za nju traži 470.000 evra. Obavestio sam sve agencije koje je oglašavaju da se vodi postupak, ali je samo jedna, za sada, stopirala prodaju.

Početkom januara advokat Došen je u ime svog klijenta Trećem osnovnom javnom tužilaštvu podneo krivičnu prijavu protiv S. P. zbog sumnje da je izvršio prevaru. Tvrdi se da je on na osnovu falsifikovanog ugovora o kupoprodaji upisan kao vlasnik kuće, a da je u njen posed ušao na silu.

- Borislav ističe da njegova majka nije prodala kuću - nastavlja advokat Došen. - Ona je bila težak bolesnik, dementna i iz kuće nije izlazila bez sinovljeve pratnje. Postoji ugovor o kupoporodaji nepokretnosti, overen u Drugom osnovnom sudu, prema kojem su kuća od 70 kvadrata sa garažom od osam kvadrata i zemljištem uz zgradu od četiri ara prodati za sedam miliona dinara. Na tom ugovoru stoji potpis prodavca, ali Borislav tvrdi da to nije potpis njegove majke, odnosno da je falsifikovan. Postavlja se i pitanje gde je S. P. bio poslednjih 14 godina.

Tuženi sve poriče U ODGOVORU na tužbu S. P. je naveo da je prilikom zaključivanja ugovora sa Borislavljevom majkom, sa njom imao usmeni dogovor da ona ima pravo doživotnog stanovanja u toj kući: - Ona je do smrti živela u njoj. Povremeno sam je obilazio i nikada tužioca (Borislav Brkić prim. aut.) nisam video. Merno mesto za električnu energiju se vodi na moje ime i ja plaćam obaveze po osnovu utroška električne energije. Ja sam 28. novembra 2024. pozvao policiju, jer sam napadnut od strane tužioca. Dalje se navodi da je 20. juna prošle godine sa D. T. zaključio ugovor o zakupu sprata kuće i da taj čovek tu sada živi i da ni on nikada nije video Borislava.

Tužilaštvo, prema Došenovim rečima, do sada nije ništa uradilo u odnosu na tu prijavu:

- Početkom decembra prošle godine, Trećem osnovnom sudu smo podneli tužbu sa predlogom za donošenje privremene mere, kojom bi se mom klijentu omogućilo da uđe u kuću, u kojoj su mu ostale sve stvari, a između ostalog i sva dokumentacija vezana za nepokrenost koja mu je oteta. Tražimo da se tuženi iseli i da kuću ostavi u pređašnjem stanju. Ročište je zakazano za 24. mart. Moj klijent je u velikom strahu zbog svega što se dogodilo i veruje da napad na njega biber-sprejom nije bila slučajnost, već povezan događaj.