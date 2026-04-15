Slovačka se priprema za "EKSPO 2027": Konkurs za paviljon
NACIONALNA turistička organizacija Slovačke objavila je na svojoj veb-stranici da su zvanično počele pripreme za učešće na specijalizovanoj izložbi "Ekspo 2027", raspisivanjem arhitektonskog konkursa za nacionalni paviljon.
Ovaj konkurs predstavlja jednu od prvih konkretnih faza priprema za "Ekspo 2027", koji će u Beograd dovesti više od 138 zemalja i dodatno potvrditi njegovu ulogu globalnog centra inovacija, kreativnosti i međunarodne saradnje. Slovačka na "Ekspo 2027" dolazi sa konceptom "Slovačka - igralište prilika", koji se direktno naslanja na temu izložbe "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve".
Beograd domaćin sveta: Saudijska Arabija potpisala ugovor za Ekspo 2027 (FOTO)
15. 04. 2026. u 15:09
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
