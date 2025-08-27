JOŠ JEDNA ZEMLJA POTVRDILA UŠEČĆE Mali: Ukupno imamo 120 država koje će se predstaviti na EKSPU
MINISTAR finansija Siniša Mali rekao je da je Bangladeš juče potvrdio učešće na EKSPU, što je 120. zemlja koja će se predstaviti na specijalizovanoj izložbi.
Kad su u pitanju radovi na Ekspu, kaže da nije jednostavno, kratki su rokovi, ali da "guraju".
- Bićemo spremni da se u maju 2027. godine predstavimo celom svetu na pravi način. Očekujemo nekoliko miliona posetilaca. Bangladeš je juče potvrdio učešće. To je 120. zemlja - izjavio je on.
