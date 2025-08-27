EXPO 2027

JOŠ JEDNA ZEMLJA POTVRDILA UŠEČĆE Mali: Ukupno imamo 120 država koje će se predstaviti na EKSPU

27. 08. 2025. u 18:29

MINISTAR finansija Siniša Mali rekao je da je Bangladeš juče potvrdio učešće na EKSPU, što je 120. zemlja koja će se predstaviti na specijalizovanoj izložbi.

Kad su u pitanju radovi na Ekspu, kaže da nije jednostavno, kratki su rokovi, ali da "guraju".

- Bićemo spremni da se u maju 2027. godine predstavimo celom svetu na pravi način. Očekujemo nekoliko miliona posetilaca. Bangladeš je juče potvrdio učešće. To je 120. zemlja - izjavio je on.

