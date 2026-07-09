BORBA ZA SPAS STOČARSTVA: U Guči, dragačevskoj varošici, osnovali Udruženje seoskih sirara Srbije
SA ciljem unapređenja tradicionalne, zanatske proizvodnje i prerade mleka, očuvanja domaćeg stočarstva i jačanja malih proizvođača, u Guči je nedavno osnovano Udruženje seoskih sirara Srbije, sa sedištem u ovoj dragačevskoj varošici. Osnivačka skupština održana je uz učešće stručnjaka, proizvođača, vlasnika malih mlekara iz centralne Srbije, Vojvodine, kao i sa KiM.
Tokom skupa iznete su zabrinjavajuće ocene o stanju u domaćem agraru, uz zaključak da se stočarstvo u Srbiji nalazi u ozbiljnoj krizi. Analitičar Branislav Gulan upozorio je na dramatičan pad stočnog fonda. Prema popisu iz 2023, u Srbiji je registrovano 725.408 grla goveda, što je najmanji broj u poslednjih 100 godina, dok su početkom 2025. zabeleženi dodatni padovi na svega 698.871 grlo.
Gulan je istakao da stočarstvo danas učestvuje sa svega oko 22 odsto u BDP poljoprivrede, što je nivo karakterističan za najnerazvijenije zemlje sveta, dodajući da je Srbija, zbog pada domaće proizvodnje mleka i svinjskog mesa, kao i velikog uvoza semena, izgubila prehrambeni i semenski suverenitet.
U Srbiji je tokom 2023. proizvedeno oko 1,376 milijardi litara mleka. Mlekarska industrija je otkupila 797 miliona litara, dok je preostala količina iskorišćena za sopstvenu potrošnju i preradu na samim gazdinstvima i u malim seoskim mlekarama. Na skupu je ukazano i da godišnja potrošnja mleka u Srbiji iznosi oko 150 litara po stanovniku, čime se naša zemlja nalazi pri samom dnu evropske lestvice.
Od knjige do trpeze
UDRUŽENjE će svoje aktivnosti sprovoditi kroz sveobuhvatan program pod nazivom "Od knjige preko livade do trpeze", koji obuhvata sve faze - od uzgoja stoke i pravilne ishrane životinja, preko tehnologije prerade mleka, pa sve do zaštite geografskog porekla proizvoda i njihove uspešne promocije na domaćem i stranom tržištu.
S druge strane, u Srbiji se godišnje proizvede oko 60.000 tona sireva - od toga se 15.500 tona izvozi, dok se oko 12.750 tona (uglavnom polutvrdih i tvrdih sireva) uveze iz inostranstva.
Statut
NA osnivačkoj skupštini jednoglasno je usvojena odluka o osnivanju udruženja i usvojen je statut organizacije. Za predsednika Skupštine izabran je Jovica Radovanović iz mesta Takovo kod Uba, dok su za potpredsednike izabrani Goran Veljović iz Bele Crkve i Zorica Zdravković-Kovačević iz Prilužja kod Vučitrna. Funkciju predsednika Izvršnog odbora u narednom periodu obavljaće Jovan Bugarčić, diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju mleka iz Guče.
Obrazlažući razloge za pokretanje ove organizacije, Dušan R. Ivanović, član Inicijativnog odbora je istakao hitnu potrebu povezivanja proizvođača i prerađivača mleka po uzoru na razvijene evropske zemlje, kako bi se podigao kvalitet, ali i poboljšala promocija i plasman tradicionalnih mlečnih proizvoda.
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