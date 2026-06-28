GUTAČ STRUJE: Ovaj uređaj u jednom trenutku troši kao 65 frižidera

MNOGI veruju da su frižider i sušilica za veš najveći potrošači električne energije u domaćinstvu, ali podaci pokazuju da ih električna rerna može višestruko nadmašiti.

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Njena prosečna snaga kreće se od 2.000 do 5.000 vati, što znači da mesečna potrošnja može iznositi između 40 i 90 kWh, u zavisnosti od učestalosti korišćenja. Poređenja radi, frižider tokom rada troši od 300 do 800 vati. Zbog toga, u trenucima intenzivnog zagrevanja, rerna može imati potrošnju koja odgovara radu čak 65 frižidera istovremeno.

Istraživanja pokazuju da rerna u prosečnom domaćinstvu može da potroši i do 224 kWh godišnje, što je znatno više u odnosu na mnoge druge uređaje koji se svakodnevno koriste. Dodatni problem predstavljaju modeli koji električnu energiju troše i kada nisu aktivni, kako bi održavali rad sata ili digitalnog displeja.

U takozvanom "standby" režimu, potrošnja može da čini od pet do čak 26 odsto ukupne godišnje potrošnje električne energije u domaćinstvu, prenosi Blic.rs.

Kako smanjiti račun za struju, a nastaviti sa korišćenjem rerne?

Ipak, postoje jednostavni načini da se potrošnja električne energije smanji bez odricanja od korišćenja rerne.

Jedan od najefikasnijih trikova jeste priprema više jela odjednom, kako bi se maksimalno iskoristilo jedno zagrevanje uređaja. Preporučuje se i da se rerna isključi nekoliko minuta pre završetka pečenja, jer zahvaljujući zadržanoj toploti hrana nastavlja da se priprema i nakon gašenja.

Stručnjaci savetuju i da se vrata rerne ne otvaraju često tokom pečenja, pošto svaki gubitak toplote primorava grejače da ponovo rade punim kapacitetom, što dodatno povećava potrošnju električne energije.

Kod modela koji troše struju i kada nisu u upotrebi, preporučuje se da se uređaj, ukoliko je moguće, nakon korišćenja potpuno isključi iz utičnice. Na taj način može se izbeći takozvana "skrivena potrošnja", koja na godišnjem nivou može značajno uticati na visinu računa za električnu energiju.

(24sedam)