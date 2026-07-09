Crna Gora

PUKLA BRUKA: Milan Knežević pokazao kompromitujuću Spajićevu fotografiju u parlamentu (VIDEO)

Novosti online

09. 07. 2026. u 18:30

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PREDSEDNIK DNP Milan Knežević pokazao je premijeru Crne Gore Milojku Spajiću fotografiju Spajićevog srdačnog rukovanja sa bivšim predsednikom Crne Gore Milo Đukanovićem.

ПУКЛА БРУКА: Милан Кнежевић показао компромитујућу Спајићеву фотографију у парламенту (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Karijes vam se vidi na šestici. Pogledajte kako se smejete Milu Đukanoviću! Ovako se na svadbi niste smejali - kazao je Knežević Spajića.

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