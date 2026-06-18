STRAVIČNA VEST! Osvajač Svetskog prvenstva ima karcinom!
Ostavio je Karlos Alberto Pereira dubok trag na klupi "selesaoa".
Legendarni brazilski stručnjak Karlos Alberto Pareira primljen je u bolnicu u Rio de Žaneiru, potvrdila je zdravstvena ustanova u kojoj se nalazi.
Još uvek nisu saopšteni zvanični detalji o njegovom zdravstvenom stanju niti razlozi hospitalizacije, ali je poznato da se trofejni trener (83) godinama bori sa Hodžkinov limfom, karcinomom limfnog sistema. Opaka bolest je ranije bila u remisiji, ali se prema dostupnim informacijama vratila.
Pareira je jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji tamošnjeg, ali i svetskog fudbala. Najveći uspeh ostvario je 1994. godine kada je predvodio Brazil do titule prvaka sveta na Mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, donoseći svojoj selekciji četvrtu krunu planetarnog šampiona.
Osim osvojenog Svetskog prvenstva, sa Brazilom je osvojio i Kopa Amerika 2004, kao i FIFA Kup konfederacija 2005.
Njegovo ime zauzima posebno mesto u istoriji Mundijala i zbog jedinstvenog dostignuća - vodio je čak pet različitih reprezentacija na svetskim prvenstvima.
Osim Brazila, na najvećoj fudbalskoj smotri bio je selektor Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i Južne Afrike.
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