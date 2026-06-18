STRAVIČNA VEST! Osvajač Svetskog prvenstva ima karcinom!

Ostavio je Karlos Alberto Pereira dubok trag na klupi "selesaoa".

Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Legendarni brazilski stručnjak Karlos Alberto Pareira primljen je u bolnicu u Rio de Žaneiru, potvrdila je zdravstvena ustanova u kojoj se nalazi.

Još uvek nisu saopšteni zvanični detalji o njegovom zdravstvenom stanju niti razlozi hospitalizacije, ali je poznato da se trofejni trener (83) godinama bori sa Hodžkinov limfom, karcinomom limfnog sistema. Opaka bolest je ranije bila u remisiji, ali se prema dostupnim informacijama vratila.

O técnico do tetra, em 1994, Carlos Alberto Parreira foi internado hoje, no Rio.



Ele luta há anos contra um linfoma de Hodgkin. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do treinador de 83 anos.



Desejamos força e saúde, Parreira! pic.twitter.com/aRiKjEnaGB — TV Globo (@tvglobo) June 17, 2026

Pareira je jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji tamošnjeg, ali i svetskog fudbala. Najveći uspeh ostvario je 1994. godine kada je predvodio Brazil do titule prvaka sveta na Mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, donoseći svojoj selekciji četvrtu krunu planetarnog šampiona.

Osim osvojenog Svetskog prvenstva, sa Brazilom je osvojio i Kopa Amerika 2004, kao i FIFA Kup konfederacija 2005.

Njegovo ime zauzima posebno mesto u istoriji Mundijala i zbog jedinstvenog dostignuća - vodio je čak pet različitih reprezentacija na svetskim prvenstvima.

Osim Brazila, na najvećoj fudbalskoj smotri bio je selektor Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i Južne Afrike.

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