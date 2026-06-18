"ZEMLJOTRES" U NBA LIGI! Jokić i Bogdanović u istom timu! Ne, nije reprezentacija, ovog datuma se sve rešava!

Uskoro bi dva najbolja srpska košarkaša u NBA ligi, Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović, mogli da zaigraju u istoj ekipi.

Photo: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Iako NBA poklonici u Srbiji godinama maštaju o ovakvoj mogućnosti, ona bi uskoro mogla da postane stvarnost.

Nije toliko daleko da bi Jokić i Bogdanović postali saigrači u Koloradu, jer Denver želi da upari srpski tandem i krene ka stvaranju još moćnije ekipe.

Dan odluke je 30. jun, kada se otvara prostor da bivši igrač Atlante, Sakramenta, Fenerbahčea i Partizana promeni sredinu, odnosno, postane jedna od najzanimljivijih opcija na tržištu. U tom slučaju će Nagetsi, prema navodima, krenuti u konkretnu akciju.

Ideja Denvera je jasna - dodatno ojačati tim oko Jokića igračima koji ga savršeno razumeju i koji mogu da prate njegove košarkaške mogućnosti. Bogdanović se u tom smislu uklapa idealno: šut, kreacija, iskustvo i mirnoća u završnicama.

Njegovo ime se već ranije pojavljivalo u internim analizama Denvera, ali finansijski prostor tada nije bio otvoren za takav potez. U međuvremenu se situacija promenila i priča je ponovo aktuelna.

Međuti, sve se i dalje vrti oko spekulacija, ipak, sama mogućnost da Jokić i Bogdan zaigraju zajedno u NBA dresu dovoljna je da pokrene euforiju među navijačima bivšeg šampiona najjače lige na svetu.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA