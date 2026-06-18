Košarka

"ZEMLJOTRES" U NBA LIGI! Jokić i Bogdanović u istom timu! Ne, nije reprezentacija, ovog datuma se sve rešava!

Новости.онлине

18. 06. 2026. u 11:24

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Uskoro bi dva najbolja srpska košarkaša u NBA ligi, Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović, mogli da zaigraju u istoj ekipi.

ЗЕМЉОТРЕС У НБА ЛИГИ! Јокић и Богдановић у истом тиму! Не, није репрезентација, овог датума се све решава!

Photo: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Iako NBA poklonici u Srbiji godinama maštaju o ovakvoj mogućnosti, ona bi uskoro mogla da postane stvarnost.

Nije toliko daleko da bi Jokić i Bogdanović postali saigrači u Koloradu, jer Denver želi da upari srpski tandem i krene ka stvaranju još moćnije ekipe.

Dan odluke je 30. jun, kada se otvara prostor da bivši igrač Atlante, Sakramenta, Fenerbahčea i Partizana promeni sredinu, odnosno, postane jedna od najzanimljivijih opcija na tržištu. U tom slučaju će Nagetsi, prema navodima, krenuti u konkretnu akciju.

Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Ideja Denvera je jasna - dodatno ojačati tim oko Jokića igračima koji ga savršeno razumeju i koji mogu da prate njegove košarkaške mogućnosti. Bogdanović se u tom smislu uklapa idealno: šut, kreacija, iskustvo i mirnoća u završnicama.

Njegovo ime se već ranije pojavljivalo u internim analizama Denvera, ali finansijski prostor tada nije bio otvoren za takav potez. U međuvremenu se situacija promenila i priča je ponovo aktuelna.

Međuti, sve se i dalje vrti oko spekulacija, ipak, sama mogućnost da Jokić i Bogdan zaigraju zajedno u NBA dresu dovoljna je da pokrene euforiju među navijačima bivšeg šampiona najjače lige na svetu.

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