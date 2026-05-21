OVO SU CENE NAFTE DANAS: Evo šta se desilo sa vrednošću barela

CENE nafte na svetskim tržištima pale su u sredu više od šest odsto nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

To je podstaklo očekivanja da bi isporuke nafte sa Bliskog istoka mogle postepeno da budu obnovljene, preneo je Trejding ekonomiks. Cena nafte Brent pala na oko 105 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta WTI oslabila na oko 98 dolara za barel.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države u završnoj fazi razgovora sa Iranom o okončanju sukoba, što je povećalo optimizam investitora u vezi sa stabilizacijom tržišta energenata.

Analitičari ocenjuju da bi eventualni sporazum mogao da dovede do ukidanja blokade komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz, ključnu pomorsku rutu za transport nafte, kroz koju prolazi značajan deo svetskih isporuka energenata. Dodatni podsticaj tržištu dali su satelitski podaci prema kojima su tri supertankera prošla kroz pomenuti prolaz, što bi moglo da ukazuje na ublažavanje ograničenja pomorskog saobraćaja.

S druge strane, podaci pokazuju da su zalihe sirove nafte pale četvrtu nedelju zaredom, dok su američke strateške rezerve nafte smanjene za 10 miliona barela na godišnjem nivou.

