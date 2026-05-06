Ekonomija

PALE CENE NAFTE: Jedan potez Amerikanaca promenio sve

Танјуг

06. 05. 2026. u 09:06

CENE nafte danas su pale su za četiri odsto nakon što je američki ministar odbrane Pit Hegset rekao da primirje sa Teheranom ostaje na snazi uprkos iranskim napadima na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Foto: Unsplash/Maria Lupan

Cena nafte Brent kretala se na nivou od 110 dolara po barelu, a američka sirova nafta "WTI" na oko 102 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Hegset je dodao da je Ormuski moreuz otvoren, napominjući da su dva američka komercijalna broda bezbedno prošla uz američku vojnu podršku SAD, koja je odbila napade iranskih dronova, raketa i malih naoružanih čamaca.

ITALIJANSKA PREMIJERKA U DONjEM VEŠU? Pojavile se slike Meloni, ona iskrena: "Šire laži, poboljšali su mi izgled!" (FOTO)

NA internetu su se pojavile lažne fotografije italijanske premijerke Đorđe Meloni, generisane uz pomoć veštačke inteligencije. S obzirom na to da su se proširile društvenim mrežama, Meloni se osvrnula na ovu neprijatnu situaciju, kritikovala dipfejk (deepfake) fotografije, a i upozorila kako to može biti vrlo opasan alat.

06. 05. 2026. u 09:46 >> 09:47

Presedan nad presedanima! Kina prvi put rekla "ne" SAD - poruka iz Pekinga odjekuje svetom, hoće li i drugi slediti primer?

AMERIČKI admiral Bred Kuper, zapovednik Glavne komande vojske SAD-a (CENTCOM), stoji pred novinarima i suvoparno opisuje ono što se dogodilo noć pre u Ormuskom moreuzu: šest iranskih brzih čamaca je potopljeno, presretnute su krstareće rakete i dronovi, dva američka razarača su u operativnoj funkciji u zalivu, dva trgovačka broda pod pratnjom su uspešno prošla moreuz...

05. 05. 2026. u 11:47

KROV NAD GLAVOM UZ POMOĆ DRŽAVE: Ko ima pravo na 20.000 evra za stan?

MINISTARKA za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević uručila je danas 60 rešenja majkama koje su na aprilskoj sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva u iznosu od najviše 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine.

06. 05. 2026. u 10:03

