SKANDAL U RESTORANU: Naplatili 11 evra jer su podelili picu
PORODIČNI ručak u piceriji u okrugu Griskirhen u Gornjoj Austriji pretvorio se u debatu o ugostiteljskim praksama nakon što je restoran naplatio dodatnih 11 evra za deljenje pice, ponovo otvarajući pitanje sve češćih naknada za "prazan tanjir" u austrijskim restoranima.
Muškarac iz Gornje Austrije posetio je popularnu piceriju u okrugu Griskirhen sa suprugom i decom. Pošto su deca još mala, porodica je želela da naruči picu za deljenje.
Međutim, kada su pogledali meni, naišli su na posebno pravilo u vezi sa deljenjem, prema pisanju lista Heute.rema meniju, pice u restoranu se generalno "naplaćuju po osobi". Vlasnik restorana traži da svaka osoba naruči svoju picu. Ako se obrok deli, naplaćuje se dodatna naknada od 11 evra. Ovaj iznos odgovara ceni najjeftinije pice na meniju.
Gost je rekao za Heute da smatra da je pravilo "zaista preterano, čista grubost". U njegovom slučaju, porodica je odlučila da jednostavno naruči drugu picu umesto da plati dodatnu naknadu.
U Austriji sve više restorana uvodi dodatne naknade za takozvani "prazan tanjir", koji se koristi za deljenje hrane. U zavisnosti od objekta, takve naknade se kreću od 1,80 do osam evra. Ugostitelji navode žalbe da u većim grupama više ljudi deli jedno jelo i traži dodatni pribor i posuđe.
- To je loša navika koja je izmakla kontroli - rekao je Ernst Piringer, predstavnik turističkog i ugostiteljskog sektora u Salcburgu.
Jedan ugostitelj objašnjava da je cilj takve prakse „sticanje poštovanja i priznanja“ i generisanje "adekvatnog prihoda". Međutim, neki ugostitelji ne naplaćuju ovu naknadu, na primer kada majka deli obrok sa detetom i kada je ukupna potrošnja gosta zadovoljavajuća.
