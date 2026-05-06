ZVEZDANU TERZIĆU PREKIPELO! "Zlonamerni ste i lažete"! Izjava koja je zapalila fudbalsku Srbiju

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić istakao je zadovoljstvo zbog osvojene desete titule od dolaska u klub.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

On je najavio ambiciozan cilj da crveno-beli deseti put zaredom igraju u grupnoj fazi UEFA takmičenja. Primarni fokus ostaje plasman u Ligu šampiona, uz poruku da bi i ostali srpski klubovi mogli da slede put kojim je Zvezda išla prethodnih godina.

– Niko Crvenoj zvezdi nije bilo šta poklonio. Morali smo krvavo da radimo, pre svega u utakmica UEFA, da se izborimo za koeficijent, mesto na ranking listi i povlašćeni položaj koji danas imamo – počeo je Terzić u intervjuu za “Kurir”.

Terzić je podsetio da je uspon kluba pre devet godina, kada Zvezda nije osvojila titulu.

– Uvek ću ponoviti, naš uspon je krenuo do leta 2017. kad nismo bili šampioni, već drugi. Neka svi krenu tim našim putem, od prve runde kvalifikacija, pa dalje. To što naši klubovi ispadaju u prvom kolu od nekih klubova iz zemalja… Treba da ih je malo stid, ali to je njihov problem. Nije Zvezda tada imala bolju startnu poziciju od klubova koji će ovog leta krenuti u kvalifikacije za Ligu Evrope, ili Ligu konferencije. Ništa Zvezda tada nije bila bolja od njih sada. Izvolite, napravite nešto.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Govoreći o kritikama, prvi operativac kluba priznao je da je bilo grešaka, ali je naglasio da su rezultati jedini pravi pokazatelj uspeha.

– Kad neko ko je zlonameran, hoće da nam umanji naše rezultate, onda kaže, lako je to uraditi u slaboj srpskoj ligi. Pa, u regionu ima mnogo klubova koji su šampioni u slabim ligama – Grčkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj… Zašto njihovi klubovi nisu deset godina zaredom u grupnim fazama UEFA takmičenja? Kad je to tako lako. Evo, neka ovi ‘naučnici’ koji su sada drugi i treći krenu od prve runde. Pa neka dođu do grupne faze, jer će onda imati ozbiljne bonuse i finansijske prihode od UEFA. Pa će im evropske utakmice biti izlog za mlade igrače, ako ih imaju. Dobiće novac koji će moći da reinvestiraju. Sad je pitanje, jesu li ulagali u omladinsku školu – pita se Terzić.

On je posebno naglasio finansijski model funkcionisanja kluba, ističući da se najveći deo prihoda ostvaruje na međunarodnom tržištu.

– Mi ne dobijamo pare od države, sami prihodujemo. Ponavljam – 85 odsto prihoda Crvene zvezde je iz inostranstva. Mi smo usmereni jedino na prodaju igrača. To je naš glavni izvor prihoda. Svake godine prodajemo najbolje igrače, da bi klub živeo jer je ovo veliki aparat koji mnogo košta. A, dovodimo još bolje igrače. Zvezda je iz sezone u sezonu bolja i kvalitetnija. Prija mi priznanje od večitog rivala, da je Crvena zvezda organizaciono otišla daleko napred od svih ostalih klubova. Kad smo kretali, to nije bilo iz podruma, već sa minus petog sprata.

FOTO: N. Skenderija

Osvrnuo se i na dugogodišnje partnerstvo sa kompanijom “Gasprom”, uz demant tvrdnji da klub ima podršku države kroz to sponzorstvo.

– Ako neko misli da država upumpava pare od poreskih obveznika u Zvezdu, da mi pobeđujemo zbog toga, taj je zlonameran i laže. Mnogo puta smo dokumentovali da ni na direktan, ni na indirektan način ne dobijamo pare od države. Ako neko spočitava da je novac od “Gasproma” novac od države, pravi veliku grešku. Prvo, “Gasprom” je strana kompanija. Drugo, ne daju oni nama bilo kakvu donaciju. Grudi dresa Crvene zvezde vrede mnogo! U deset sezona evropskih takmičenja, gde milioni ljudi vidi na dresu Crvene zvezde Gasprom, to je ozbiljna promocija te kompanije.

Na kraju, otkrio je da je klub odbio unosniju ponudu kako bi nastavio saradnju sa postojećim sponzorom.

– Prošle godine, imali smo ponudu jedne beting kompanije koja bila veća od Gaspromove, pa smo je odbili. Veliko hvala Gaspromu za ovih 16 godina sponzorstva, ali takođe, mislim da je Crvena zvezda u marketinškom smislu opravdala svaki uloženi evro. Niko bilo kome ne poklanja u Evropi, već daje da bi se reklamirao. A, Crvena zvezda je najveći brend Srbije! I ako hoćeš prozor na tržište, ne postoji bolje mesto za reklamu od dresa Zvezde – zaključio je Zvezdan Terzić.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu