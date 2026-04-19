Peskov realan: EU bi i sa Orbanom i bez njega odblokirala sredstva za Kijev
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da bi Evropska unija pronašla način da odblokira 90 milijardi evra vojne pomoći Ukrajini, bez obzira na to da li bi Viktor Orban ostao na funkciji mađarskog premijera.
- Na ovaj ili onaj način, pronašli bi put da deblokiraju ovaj novac. Sa ili bez Orbana - rekao je Peskov novinaru Pavlu Zarubinu, prenosi TASS.
Peskov je istakao da "nema potrebe gajiti iluzije o tome".
Mađarski premijer Viktor Orban blokirao je nameru EU da odobri 90 milijardi evra kredita za vojnu pomoć Ukrajini, za šta je bila potrebna jednoglasna podrška zemalja članica EU, uz obrazloženje da prethodno ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski treba da odblokira rad nafotovoda Družba, koji je van funkcije od kraja januara, kojim se Mađarska snabdeva energentima iz Rusije.
(Tanjug)
