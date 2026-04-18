MOL isplaćuje dividende za poslovnu 2025: Evo kada stižu

MAĐARSKA naftna i gasna kompanija MOL Grupa predložila je Upravnom odboru da se dividende za poslovnu 2025. godinu, u iznosu od oko 630 miliona evra, isplate u trećem kvartalu ove godine.

U obaveštenju za učesnike na tržištu kapitala, kompanija je navela da će dividende od 241 milijarde forinti biti isplaćene u skladu sa dosadašnjom praksom.

-Isplata dividende biće izvršena u skladu sa dosadašnjom praksom MOL-a i u potpunosti u skladu sa zakonskim zahtevima, saopštila je kompanija, prenosi budimpeštanska berza.

(Tanjug)

