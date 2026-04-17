Počela isplata: Na računima od 26.000 do 118.800 dinara
Isplata pete i šeste rate studentskih stipendija i kredita za tekuću školsku godinu u iznosu od 13.000 dinara mesečno počinje danas, saopštilo je Ministarstvo prosvete.
Takođe, novac će biti uplaćen i akademcima koji se školuju za nedostajuća zanimanja. Oni će dobiti prvih šest rata u iznosu od po 19.800, odnosno 118.800 dinara.
Počela je i isplata pete i šeste mesečne rate stipendija za izuzetno nadarene učenike u iznosu od po 15.000 dinara, kao i pete i šeste rate stipendija za izuzetno nadarene studente. Iznos mesečne rate za studente osnovnih i master studija je 24.000 dinara, a za studente doktorskih studija iznos je 30.000 dinara.
Komentari (0)