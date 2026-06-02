BAŠ TEŽAK DAN ZA BLOKADERE: Potpredsednica Tise posetila Beograd - pozvala Anu Brnabić u Budimpeštu
NOVOIZABRANA predsednica mađarskog parlamenta i potpredsednica Tise Agneš Forsthofer samo mesec dana nakon stupanja na dužnost posetila je Beograd.
Agneš Forsthofer sastala se sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i tom prilikom pozvala je da poseti Budimpeštu.
Tako je još jedna blokaderska fantazija srušena kao kula od karata!
Nakon susreta sa Agneš Forsthofer, oglasila se Ana Brnabić.
- Odličan sastanak sa novoizabranom predsednicom mađarskog parlamenta Agneš Forsthofer. Obe smo izrazile želju da nastavimo da jačamo i gradimo najbolje moguće odnose između naše dve zemlje. Posebno mi je drago što je prva međunarodna poseta gospođe Forsthofer bila upravo poseta Beogradu. Velika zahvalnost i na pozivu da posetim Budimpeštu, što sam sa zadovoljstvom prihvatila i nadam se ponovnom susretu u bliskoj budućnosti - objavila je Brnabićeva na mreži X.
