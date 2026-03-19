"VEOMA TEŠKA SITUACIJA" Vučić: Nemamo još potvrdu da će američki OFAC produžiti licencu NIS-u
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da još nemamo potvrdu da će američki OFAC produžiti operativnu licencu NIS-u za rad i posle 20. marta.
- Veoma je komplikovana, vrlo složena i veoma teška situacija za nas. Nekoliko ključnih stvari. Vi znate da se večeras ili sutra ujutro ili noćas, donosi odluka kao 'faktor jedan' o potencijalnom produženju licence za NIS koju američki OFAC donosi. Mi nemamo potvrdu da će američki OFAC doneti takvu odluku. Nemamo potvrdu da će ta odluka biti pozitivna i ne znamo da li će biti - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Inđiji.
Kako je rekao, mogu svi da zamisle kakvi bi tek problemi nastupili za nas ukoliko odluka OFAC-a bude negativna.
- Za četiri dana ističe rok u kojem, 'pod dva' NIS mora da bude preuzet, odnosno mora da se napravi komercijalni ugovor, po onome što je OFAC rekao po pitanju sankcija NIS-u između mađarske kompanije MOL i ruskog Gasproma. Hoće li biti ili ne, nemamo potvrdu. Nadamo se. Radimo na tome, razgovaramo sa partnerima, ali ja sam razgovarao danas i sa Viktorom Orbanom o svemu, ali o tome mogu dodatno da vam pričam - naveo je Vučić.
(Tanjug)
