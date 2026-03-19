Ekonomija

"VEOMA TEŠKA SITUACIJA" Vučić: Nemamo još potvrdu da će američki OFAC produžiti licencu NIS-u

В. Н.

19. 03. 2026. u 12:08

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da još nemamo potvrdu da će američki OFAC produžiti operativnu licencu NIS-u za rad i posle 20. marta.

ВЕОМА ТЕШКА СИТУАЦИЈА Вучић: Немамо још потврду да ће амерички ОФАЦ продужити лиценцу НИС-у

Foto: Printskrin

- Veoma je komplikovana, vrlo složena i veoma teška situacija za nas. Nekoliko ključnih stvari. Vi znate da se večeras ili sutra ujutro ili noćas, donosi odluka kao 'faktor jedan' o potencijalnom produženju licence za NIS koju američki OFAC donosi. Mi nemamo potvrdu da će američki OFAC doneti takvu odluku. Nemamo potvrdu da će ta odluka biti pozitivna i ne znamo da li će biti - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Inđiji.

Kako je rekao, mogu svi da zamisle kakvi bi tek problemi nastupili za nas ukoliko odluka OFAC-a bude negativna. 

- Za četiri dana ističe rok u kojem, 'pod dva' NIS mora da bude preuzet, odnosno mora da se napravi komercijalni ugovor, po onome što je OFAC rekao po pitanju sankcija NIS-u između mađarske kompanije MOL i ruskog Gasproma. Hoće li biti ili ne, nemamo potvrdu. Nadamo se. Radimo na tome, razgovaramo sa partnerima, ali ja sam razgovarao danas i sa Viktorom Orbanom o svemu, ali o tome mogu dodatno da vam pričam - naveo je Vučić.

(Tanjug)

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.

NAPRAVILI SU PODVIG! NEVEROVATNO! Vladimir Putin danas nije krio oduševljenje NJIMA! (VIDEO)

