ODUSTAJU OD AMERIKE: Nemačke kompanije gotovo prepolovile ulaganja u SAD od Trampovog povratka na vlast
NEMAČKE kompanije su danas znatno opreznije kada je reč o ulaganjima u Sjedinjene Američke Države, pošto su njihove direktne investicije u prvoj godini drugog mandata predsednika Donalda Trampa gotovo prepolovljene, pokazuje studija Instituta nemačke privrede (IW).
Od februara do novembra 2025. godine, nemačke direktne investicije u SAD pale su za 45 odsto, na oko 10,2 milijarde evra, navodi se u istraživanju koje se zasniva na podacima Bundesbanke.
U istom periodu prošle godine su ulaganja iznosila gotovo 19 milijardi evra, prenosi Viršaftsvohe.
Zbog izraženih oscilacija kod investicionih tokova, IW je podatke uporedio i sa prosekom ulaganja za period od 2015. do 2024. godine, koji iznosi oko 13,4 milijarde evra.
Vrednost investicija od Trampovog stupanja na dužnost je i u tom poređenju znatno niža i to za 24 odsto, navodi ekspert IW Samina Sultan.
Cilj Trampove administracije bio je da strane kompanije nakon uvođenja carina povećaju prisustvo u Sjedinjenim Američkim Državama ili da premeste tamo deo proizvodnje kako bi izbegle dodatne troškove.
IW ocenjuje da politička i ekonomska neizvesnost ima suprotan efekat, pošto kompanije koje planiraju velika ulaganja računaju na stabilne uslove tokom više godina.
Dok se osnovni okvir poslovanja može menjati iz dana u dan, preduzeća se, kako se ocenjuje Sultan, radije odlučuju za odlaganje investicija.
IW zaključuje da se trenutno vidi trend zadržavanja ulaganja nemačkih kompanija u Sjedinjene Američke Države, što je suprotno cilju američke vlade da obnovi domaću industrijsku bazu uz pomoć stranog kapitala.
(Tanjug)
